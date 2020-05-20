Представитель Украины на Евровидении-2021 группа Gо_A, которая выступала в первом полуфинале международного конкурса Евровидение-2020, показала свою версию песни «Dancing Lasha Tumbai». Что у них получилось в итоге? Смотрите прямо сейчас!

Известно, что кавер на песню Верки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai» группа Gо_A сделала специально для Eurovision Home Concert:

«Кавер на песню Верки Сердючки “Dancing Lasha Tumbai” уже на нашем YouTube-канале! Друзья, версия, которую мы представили на Eurovision Home Concert, ждет ваши реакции! Ставьте лайки, комментируйте и не забудьте подписаться на YouTube-канал Go_A».

Стоит добавить, что видеоверсию кавера участники группы записывали вживую на крыше 97-метрового здания телецентра «Карандаш».



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