Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Сопилка в «Лаша Тумбай»: группа Go_A подорвала соцсети кавером на песню Сердючки

20.05.2020

Представитель Украины на Евровидении-2021 группа Gо_A, которая выступала в первом полуфинале международного конкурса Евровидение-2020, показала свою версию песни «Dancing Lasha Tumbai». Что у них получилось в итоге? Смотрите прямо сейчас!

Известно, что кавер на песню Верки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai» группа Gо_A сделала специально для Eurovision Home Concert:

«Кавер на песню Верки Сердючки “Dancing Lasha Tumbai” уже на нашем YouTube-канале! Друзья, версия, которую мы представили на Eurovision Home Concert, ждет ваши реакции! Ставьте лайки, комментируйте и не забудьте подписаться на YouTube-канал Go_A».

Стоит добавить, что видеоверсию кавера участники группы записывали вживую на крыше 97-метрового здания телецентра «Карандаш».

Больше по теме: Евровидение-2020: онлайн-трансляция финала

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить