Уже в эту пятницу, 22 мая, главный герой романтического реалити СТБ «Холостяк»-10 Макс сделает свой выбор и вручит кольцо избраннице. Он уже познакомился с родителями участниц, а в 11 выпуске представил трех девушек своей семье. В онлайн пост-шоу проекта в Instagram с Григорием Решетником эксперт и ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев дал рекомендации, как вести себя при знакомстве второй половинки с родителями и почему матери и отцу не следует влиять на жизнь взрослых детей.

О влиянии матерей на дочерей

Есть такое поверье: если хочешь узнать, какой будет твоя жена в 40—50 лет, посмотри на ее маму (улыбается).

Некоторые матери хотят влиять на своих взрослых детей. Но это делают только те женщины, которые не уверены в достойном воспитании своих дочерей и в их способности без чьей-либо помощи выбрать себе избранника. Такие матери не доверяют, в первую очередь, себе, а не своей дочке. Они знают, что плохо воспитали своего ребенка, поэтому он без совета мамы не сможет и мужа себе выбрать. Также на своих дочерей хотят влиять женщины, которым нечего делать в жизни, из-за скуки. И теперь они нашли себе новое развлечение — учить молодую семью уму-разуму: как борщи варить, веник ставить и т. д.

Я считаю, что если изначально строятся отношения, в которых родители влияют на молодую семью, то они ничем хорошим не закончатся.

Советы мамам и дочерям

Нужно не забывать о том, что мы говорим о взрослых людях, а не 14-летних детей выдаем замуж. Если у вас есть взрослая дочь, которая приходит домой и говорит: «Мама, это мужчина, с которым я хочу попробовать создать семью. Я его люблю. Это взаимно. Поэтому просто с ним познакомься», — бестактно критиковать ее серьезный выбор. Ведь дочь влюблена, у нее есть чувства и они взаимные. Такие слова мамы как: «Эта твоя любовь — полная ерунда. Тебе нужно другого» — неуважение к чувствам. Как вообще такое может быть?

У нас в стране более 60% разводов, в том числе потому, что мамы лучше знают, как их взрослым дочерям выстраивать отношения. А даже если это и так, нужно понимать, что свой опыт нельзя навязать. Стоит поддержать дочь в ее выборе, и даже если избранник окажется не лучшим вариантом, маме лучше быть с дочерью в тот момент, когда в ее отношениях появятся проблемы, и тогда учить ее их решать. Также следует избегать фраз: «А я тебя предупреждала! Вот что значит не послушаться маму». Подобного рода реплики со стороны родителей, наоборот, лишь «закроют» дочь. И потом вы просто не будете знать, что на самом деле происходит в ее жизни.

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Что делать мужчине, если в отношениях появляются родители девушки

Зависит от уровня отношений — иногда это будет уместно, а иногда нет. Думаю, это больше касается отношений между мамой и дочерью. Хочу подчеркнуть: не между мамой и ребенком, а между мамой и дочерью. Потому что многие женщины к своим 25-летним дочерям относятся, как к детям. А в этом есть принципиальная разница, кто перед тобой: 25-летняя дочь или 25-летний ребенок. Если ребенок, то, понятно, ему нужно рассказывать, как правильно жить, а если перед тобой дочь, взрослый и состоявшийся человек, то дальнейшие рекомендации могут носить условный характер без каких-то жестких аспектов.

Думаю, позиция мужчины в этом вопросе должна быть принципиальной: «Если это моя семья, то мы сами будем решать, как нам жить. Ваши советы мы с удовольствием выслушаем, но они несут лишь рекомендательный характер. Это советы, а не указания, что нам делать».

Смотрите финал романтического реалити «Холостяк»-10 в следующую пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ!

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