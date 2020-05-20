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«Папаньки»-2: что произойдет в 13 и 14 сериях (анонс)

20.05.2020

Сериал «Папаньки»-2 уже успел влюбить в себя тысячи украинцев! Напомним, что второй сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в 13 и 14 сериях — читайте прямо сейчас! 

Саша все больше сближается со своим сыном Шуриком. Он стал совсем другим — из заядлого холостяка превращается в заботливого отца. Но так ли быстро ловелас Саша смог распрощаться со своим разгульным прошлым?

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Евгений Гашенко, Наталка Денисенко, Лилия Ребрик, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова и др.

Video: «Папаньки»-2: что произойдет в 13 и 14 сериях (анонс)

Сериал Папаньки — 13, 14 серии на сайте СТБ уже 20.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Папаньки

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