«Папаньки»-2: что произойдет в 13 и 14 сериях (анонс)
20.05.2020
Сериал «Папаньки»-2 уже успел влюбить в себя тысячи украинцев! Напомним, что второй сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Что произойдет в 13 и 14 сериях — читайте прямо сейчас!
Саша все больше сближается со своим сыном Шуриком. Он стал совсем другим — из заядлого холостяка превращается в заботливого отца. Но так ли быстро ловелас Саша смог распрощаться со своим разгульным прошлым?
В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Евгений Гашенко, Наталка Денисенко, Лилия Ребрик, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова и др.
Video: «Папаньки»-2: что произойдет в 13 и 14 сериях (анонс)
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