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«Майор и магия»: что произойдет в 19 и 20 сериях (анонс)

20.05.2020

Сегодня, 20 мая, на телеканале СТБ выйдут 19 и 20 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 19 и 20 сериях — читайте прямо сейчас! 

В девятнадцатой серии в квартире находят труп повесившегося мужчины. Провидица Лена утверждает, что это казнь. Убитый только вышел из тюрьмы, где отбывал срок за изнасилование. Кому понадобилось вершить самосуд над бывшим заключенным? Амосов, Бычков и Воробьяшкина берутся за расследование. А между тем Куликова выгораживает Бычкова перед начальством, но какую цену ему придется заплатить за ее заступничество?

В двадцатой серии в городе объявляется новая гадалка, обладающая сверхспособностями. Обратившись к ней, дочь Полозкова узнает, что муж ей изменяет, и решает с ним развестись. Но почему часы приема гадалки совпадают с окончанием школьных уроков? Наши герои начинают неофициальное расследование, помешать которому способна лишь новая назойливая поклонница Амосова. Не в силах самостоятельно от нее избавится, он обращается к провидице Елене.

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 19 и 20 сериях (анонс)

Сериал Майор и магия — 19, 20 серии на сайте СТБ уже 20.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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