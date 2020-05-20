Сериал «Папаньки»-2 уже подходит к логическому завершению. Уже завтра, 21 мая, в 20:15 вы сможете увидеть последние серии второго сезона любимейшего семейного сериала. Актеры «Папанек», как и вся съемочная группа проекта, очень старались для того, чтобы удивить зрителей и скрасить ваш карантин. А какими были исполнители главных ролей сериала «Папаньки» в детстве? Смотрите прямо сейчас!

Евгений Сморигин в детстве

Евгений Сморигин родился в Минске 28 января 1979 года в семье водителя и воспитателя детского сада. Творческие наклонности мальчика были заметны с детства. Он был шутником и балагуром. Женя сменил три школы и окончил Республиканский лицей при Белорусской государственной консерватории. В школьные годы в результате забавной ситуации юноша получил прозвище ЧП, которое надолго закрепилось за ним. Несмотря на заикание, Сморигин поступил в театральный институт и стал студентом направления «актер оперетты». Теперь Евгений Сморигин несмотря ни на что — востребованный актер и примерный отец!

Егор Крутоголов в детстве

Егор Крутоголов родился в городе Николаеве 6 июля 1980 года. Его мать работала педагогом, а отец — инженером. Никто из родственников мальчика не был связан с творческой средой, но артистические способности он демонстрировал с детских лет. Поначалу Егор занимался бальными танцами, а затем начал участвовать в создании юмористических сценок. Юноша быстро стал капитаном школьной команды КВН.

Получив школьный аттестат, Крутоголов поступил в Черноморский государственный гуманитарный университет им. П. Могилы. Обучение шло настолько успешно, что молодой человек стал кандидатом педагогических наук и начал преподавательскую деятельность. Сложно представить, что харизматичный юморист читал лекции в университете, но его занятия были востребованы среди студентов.

Евгений Гашенко в детстве

Евгений Гашенко привыкал к сцене и всяческим культурным мероприятиям еще с детства, некоторые из них даже организовывал. В школе актер участвовал в организации встреч выпускников. Выступал на сцене, пародировал Сердючку, “кроликов”, Альтова и Арлазорова. На переменах смешил свой класс, пересказывая мультфильмы. Очень любил фильмы с Джимом Керри и Джеки Чаном. Так он начал представлять, что его снимают в кино, выполнял дома трюки на диванах, смешил родных. Потом заболел КВН и начал мечтать о Высшей Лиге — чтобы будущего актера показали по телевизору.

Андрей Фединчик в детстве

Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года. В детстве занимался танцами. Также посещал спортивные секции — попробовал себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе, восточных единоборствах. Андрей всегда любил КВН, был капитаном команды, занимался в театральном кружке “Чудаки” и с детства четко знал, что будет артистом. После школы поступил на актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. Родители всегда поддерживали выбор Андрея.

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