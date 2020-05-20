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График магнитных бурь на май 2020 года от Рубины Цибульской

20.05.2020

Теплый месяц май предвещает не только дождливые дни, но и несколько неприятных для здоровья магнитных бурь. Не секрет, что игнорировать такие изменения в атмосфере нельзя. Поэтому Рубина Цибульская поделилась графиком магнитных бурь на май 2020 года, который вы найдете в материале. 

После сравнительно тихого апреля май сразу начнется с мощного и затяжного шторма. В течение четырех дней — с 4 по 6 мая — многих людей будут мучать головные боли, раздражительность, упадок сил, апатия, и… возрастет количество заболевших коронавирусом. Опасаться стоит также людям с сердечно-сосудистыми болезнями, гипертонией, неврологическими и психическими расстройствами и заболеваниями.

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После окончания геомагнитного шторма предстоит непродолжительный отдых, и следующих бурь стоит ожидать 23 и 29 мая.

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