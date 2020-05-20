Гороскоп на 21 мая 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит провести генеральную уборку, а кто должен задуматься о вечном? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Немного опасный день в плане здоровья. Есть риск подцепить кишечную инфекцию. Будьте бдительны и не ешьте что попало.

Телец

Обратите внимание на свое здоровье. Тем Тельцам, у которых есть проблемы с сердцем, лучше пройти внеплановую проверку у кардиолога. Побольше отдыхайте.

Близнецы

Вам предстоит небольшая поездка по важным делам. Будьте бдительны. Не забудьте маски и соблюдайте дистанцию. А еще записывайте все, что нужно сделать, — ваша память может вас подвести.

Рак

В отношениях с любимым человеком все прекрасно. Но вам стоит больше времени проводить с семьей. Деньги — это хорошо, но положительные эмоции — важнее.

Лев

У вас очень много работы. Постарайтесь грамотно распределить нагрузку. И не оставляйте за собой хвостов. Так будет только хуже.

Дева

Вас ждут неприятности. Есть риск финансовых потерь. Однако не стоит опускать руки. Кто знает, может, это возможность изменить свою жизнь?

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Весы

Сегодня день прощения. Не держите зла на старых обидчиков. Прошло очень много времени. Отпустите обиды и живите своей жизнью.

Скорпион

День благоприятен для осмысления достижений и проблем в вашей жизни, наведения порядка в делах. Возможен визит гостей, родственников.

Стрелец

Вы очень занятой человек. Но в суете не стоит забывать о вечных ценностях. Позвоните родителям и сделайте сюрприз любимому человеку.

Козерог

Сегодня весь день стоит посвятить уборке в доме. У вас накопилось много дел. Приведите в порядок дом. А вместе с этим и мысли станут на места.

Водолей

Ваше настроение, как всегда, игриво. Однако не стоит бросаться в омут с головой. Помните: в стране карантин. Будьте бдительны и не посещайте людные места.

Рыбы

Вы поглощены работой. В вашей голове бурлит огромное количество интересных идей. Поделитесь ими с начальством. Кто знает, может, вас повысят.

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