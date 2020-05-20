Сериал «Папаньки»-2 собирает миллионы фанатов перед телеэкранами страны. Пока вы ждете новых серий любимой истории, предлагаем узнать топ-10 невероятных фактов о сериале «Папаньки», которые точно вас удивят!

Съемки второго сезона длились три с половиной месяца — 65 смен по 12 часов! За это время команда сериала снимала на природе, во дворах спальных районов столицы, на узнаваемых киевских улицах, детских площадках. Все герои «жили» в тех же специально построенных квартирах, а у Егора был, как вы помните, загородный дом. Во втором сезоне снялись 175 актеров! Во время съемок «Папанек» актера Егора Крутоголова пришлось лечить пиявками! Гирудотерапию в центре нетрадиционной медицины проводил Дмитрий Лаленков. А вот Евгению Сморигину пришлось подрабатывать Дедом Морозом в сорокаградусную жару. На съемках комедийного сериала актер едва не получил солнечный удар. Ему пришлось сниматься в костюме Деда Мороза и с накладной бородой. Для максимальной реалистичности для съемок «Папанек» на киностудии пришлось построить отдельный роддом. Кстати, интересно, что во время съемок один из главных актеров, Андрей Фединчик, стал отцом. Его первенец родился как раз после экватора съемочного процесса. А известная телеведущая Лилия Ребрик, которая сыграла экранную жену Егора Крутоголова, узнала, что беременна во второй раз, прямо на съемочной площадке. В сентябре Егор Крутоголов стал папанькой во второй раз! Актеры и создатели «Папанек» шутят, что это самый заряженный на пополнение в семье сериал! Съемки двух сезонов прибавили «дизелям» четверых детей! «По блату» в сериале снялась жена Андрея Фединчика — Наталка Денисенко. Во втором сезоне она сыграла девушку, с которой у Саши — героя Андрея — общий ребенок. Это не первая совместная работа супругов в кино, но любовную пару они играли впервые за четыре года! «Вишенкой на торте» стало участие в проекте Виктории Булитко. Она играет коллегу Никиты, которая всячески старается его соблазнить, дабы устроить проблемы дома и на работе! Интересно, что детей-актеров отбирали из тысяч, но кастинг прошли только лучшие. Кроме того, участники проекта вовсю задействовали на съемках своих собственных детишек. Актер «Дизель Студио» Евгений Сморигин, который играет в сериале многодетного отца, привел старшего сына Лешу. Креативный продюсер «Дизель Шоу» Михаил Шинкаренко — сына Тишу, а автор и шеф-редактор сериала Алексей Бланарь — дочку Машу. Свою первую роль в кино сыграла и старшая дочь Лилии Ребрик — шестилетняя Диана. Первую и вторую серию второго сезона «Папанек» посмотрело почти 1,5 миллиона человек! И это только цифры на платформе YouTube!

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