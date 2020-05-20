175 актеров, постельные сцены и рождение детей: 10 невероятных фактов о сериале «Папаньки»
20.05.2020
Сериал «Папаньки»-2 собирает миллионы фанатов перед телеэкранами страны. Пока вы ждете новых серий любимой истории, предлагаем узнать топ-10 невероятных фактов о сериале «Папаньки», которые точно вас удивят!
- Съемки второго сезона длились три с половиной месяца — 65 смен по 12 часов! За это время команда сериала снимала на природе, во дворах спальных районов столицы, на узнаваемых киевских улицах, детских площадках. Все герои «жили» в тех же специально построенных квартирах, а у Егора был, как вы помните, загородный дом.
- Во втором сезоне снялись 175 актеров!
- Во время съемок «Папанек» актера Егора Крутоголова пришлось лечить пиявками! Гирудотерапию в центре нетрадиционной медицины проводил Дмитрий Лаленков.
- А вот Евгению Сморигину пришлось подрабатывать Дедом Морозом в сорокаградусную жару. На съемках комедийного сериала актер едва не получил солнечный удар. Ему пришлось сниматься в костюме Деда Мороза и с накладной бородой.
- Для максимальной реалистичности для съемок «Папанек» на киностудии пришлось построить отдельный роддом.
- Кстати, интересно, что во время съемок один из главных актеров, Андрей Фединчик, стал отцом. Его первенец родился как раз после экватора съемочного процесса. А известная телеведущая Лилия Ребрик, которая сыграла экранную жену Егора Крутоголова, узнала, что беременна во второй раз, прямо на съемочной площадке. В сентябре Егор Крутоголов стал папанькой во второй раз! Актеры и создатели «Папанек» шутят, что это самый заряженный на пополнение в семье сериал! Съемки двух сезонов прибавили «дизелям» четверых детей!
- «По блату» в сериале снялась жена Андрея Фединчика — Наталка Денисенко. Во втором сезоне она сыграла девушку, с которой у Саши — героя Андрея — общий ребенок. Это не первая совместная работа супругов в кино, но любовную пару они играли впервые за четыре года!
- «Вишенкой на торте» стало участие в проекте Виктории Булитко. Она играет коллегу Никиты, которая всячески старается его соблазнить, дабы устроить проблемы дома и на работе!
- Интересно, что детей-актеров отбирали из тысяч, но кастинг прошли только лучшие. Кроме того, участники проекта вовсю задействовали на съемках своих собственных детишек. Актер «Дизель Студио» Евгений Сморигин, который играет в сериале многодетного отца, привел старшего сына Лешу. Креативный продюсер «Дизель Шоу» Михаил Шинкаренко — сына Тишу, а автор и шеф-редактор сериала Алексей Бланарь — дочку Машу. Свою первую роль в кино сыграла и старшая дочь Лилии Ребрик — шестилетняя Диана.
- Первую и вторую серию второго сезона «Папанек» посмотрело почти 1,5 миллиона человек! И это только цифры на платформе YouTube!
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