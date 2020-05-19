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«Супермама» София: После карантина мы вернемся к режиму

19.05.2020

Сегодня закончилась седьмая неделя психологического реалити «Супермама», в течение которой четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание боролись за звание Супермамы. В финале после бонусных баллов ведущего проекта Дмитрия Карпачева победу одержала королева тайм-менеджмента София. О том, зачем женщина решила принять участие в реалити и прислушалась ли к советам ведущего, читайте в нашем материале.

супермама

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Почему решили принять участие в проекте?

В первую очередь — ради сына. Он очень артистичный. Обожает камеру. Хотела, чтобы у него и такой опыт появился.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Мы подружились. С Дашей и Аленой продолжаем общаться и сейчас. Мне нравятся женщины, которые не останавливаются. Постоянно развиваются, стремятся к чему-то большему.

супермама

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Прислушались ли вы к советам Дмитрия Карпачева?

Мне Дмитрий посоветовал давать Маркияну время, чтобы он поскучал. Я вообще только за! Но у сына не получается. Он начинает дурачиться, разносить квартиру, и заканчивается это все либо приходом соседей, либо плачем Божены. Она же за ним все повторяет. Если бегать, значит, бегать. Часто не выдерживает темпа.

Сыну нужно давать задачи. Я бы с радостью сделала то, что посоветовал Карпачев, но не в случае с сыном. Он очень активный для этого. Он сам не справляется со своей энергией.

супермама

Изменилось ли что-то после проекта?

Да. Начался карантин. Все дома. Я себя еще стараюсь держать «в форме». Работаю. А детям сложно. Некуда энергию девать. Они капризничают. Поэтому сильно их стараюсь не напрягать графиками.

Маркиян постоянно спрашивает, когда пойдем на плавание, гимнастику, английский, садик. Ему не хватает общения, активности и занятий. В режим после карантина мы  вернемся.

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