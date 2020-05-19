Сегодня, 19 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 28 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание Супермамы: мама высоких стандартов Даша, гламурная мама Алена, высокодуховная мама Наталья или королева тайм-менеджмента София? Ответ найдете в материале.

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В первый день участницы отправились в гости к маме высоких стандартов Даше. Однако им показалось, что Даша по-разному воспитывает своих детей. С сыном она строга, а вот маленькой дочери позволяет намного больше.

Практически такое же мнение сложилось у мамконтроля в гостях у гламурной мамы Алены. Ведь она очень мало проводит времени со своим 4-месячным сыном, а все потому, что ее старшая дочь Габриэлла очень ревнует маму к младшему братику.

Очень много вопросов возникло у участниц к высокодуховной маме Наталье. Антисанитарные условия, просроченные продукты — это лишь малая часть того, что они увидели у нее в гостях.

А вот королева тайм-менеджмента София поразила участниц строгим графиком и режимом, по которому живет ее семья. К тому же конкурентки раскритиковали дизайнерские начинания Софии и ее методику развития детей.

Так кто же из участниц получил заветное звание Супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? Финал получился скандальным! Алена Лоран, по мнению участниц, занижала баллы своим конкуренткам, чем и вывела себя в лидеры. Однако свои 10 бонусных баллов Дмитрий Карпачев отдал строгой маме Софии. Благодаря этому именно она и получила звание Супермамы.

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