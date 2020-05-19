11 мая в 20:15 — на телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио». Комедийный сериал выходит в 20:15 с понедельника по четверг. Во втором сезоне героев ждут новые испытания, в которых они покажут себя настоящими мужчинами. И конечно, все приключения будут приправлены отличным юмором. Но каким количеством серий порадуют нас «Папаньки»? Читайте прямо сейчас!

График выхода сериала:

11 мая – 1, 2 серии

12 мая – 3, 4 серии

13 мая – 5, 6 серии

14 мая – 7, 8 серии

18 мая – 9, 10 серии

19 мая – 11, 12 серии

20 мая – 13, 14 серии

21 мая – 15, 16 серии

Напомним, что сериал «Папаньки»-2 — это по-прежнему истории о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Главных персонажей играют Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами — Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольгой Атанасовой.

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