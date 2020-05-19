Ольга Лукьяненко: топ-5 неожиданных фактов об актрисе сериала «Папаньки»
19.05.2020
Любимейший семейный сериал «Папаньки» от создателей «Дизель Студио» продолжает нас радовать новыми смешными сериями. Каждого героя сериала с трепетом и любовью сыграли профессиональные актеры. Одна из них — Ольга Лукьяненко, которая каждый день с понедельника по четверг в 20:15 удивляет зрителей своей непревзойденной игрой. Читайте топ-5 неожиданных фактов об актрисе сериала «Папаньки» Ольге Лукьяненко прямо сейчас.
- Ольга Атанасова (Лукьяненко) — актриса театра и кино. Именно ту самую Ольгу Лукьяненко мы помним из сериала «Кадетство», где она сыграла Ксению — любимую девушку персонажа Бориса Корчевникова, суворовца Синицина. Тогда актриса не подозревала, сколь высокий рейтинг будет у этого проекта. Сериал, рассказывающий о буднях обитателей суворовского училища, завоевал сердца миллионов зрителей. Полюбилась публике и героиня Лукьяненко — умная, рассудительная, знающая себе цену девушка.
- Кроме съемок в популярных фильмах и сериалах 35-летняя актриса востребована еще и в театре! Еще будучи студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, амбициозная девушка успешно дебютировала на сцене столичного академического Театра на левом берегу Днепра.
- В это сложно поверить, но в детстве Ольга, в отличие от своих сверстниц, вовсе не мечтала о сцене. Родители актрисы также не подозревали, что их горячо любимое чадо в будущем будет блистать на телеэкранах. Правда, Ольга с юношеских лет проявляла интерес к миру искусства и, чтобы реализовать творческие амбиции в жизни, участвовала в школьных концертах.
- Во время съемок в сериале «Кадетство» в симпатичную барышню влюблялись чуть ли не все присутствующие на съемочной площадке настоящие суворовцы, но ни с одним из них серьезных отношений у харизматичной блондинки не было.
- Молодая актриса имеет маленькую принцессу — дочку Адель. Она воспитывает ребенка вместе с супругом Сергеем.
Больше по теме: «Папаньки»-2: что произойдет в 11 и 12 сериях (анонс)
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+