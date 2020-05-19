Наталья Денисенко: Мы с Андреем воспитываем в «Папаньках» сына, как и в реальной жизни!
«Папаньки» подрывают сеть новыми сериями второго сезона! В нем непревзойденный актер Андрей Фединчик с женой Натальей Денисенко играют семью. Из видеообращения к зрителям проекта становится понятно: этих ролей они ждали очень-очень долго!
«Мы мечтали сниматься вместе, как семья. Но так получалось, что то я играю любовь с другим, то он — с другой, и мы вообще не пересекались. А здесь мы семья, и это так классно!» — делится эмоциями Наталья Денисенко.
О работе с женой Андрей Фединчик рассказывает:
«Нам с Наташей очень легко работать вместе. Нет никаких недомолвок, все понятно. В новом сезоне “Папанек” мы не женаты, но у нас есть общий ребенок, зрители видели его в последней серии первого сезона. Мой герой, Саша, пытается наладить отношения с сыном, найти общие интересы, но получится ли это у него? Смотрите уже сейчас!»
Также в своем видеообращении Наталья Денисенко настаивает:
«Мы с Андреем воспитываем в “Папаньках” сына. Так же, как и в жизни! Не пропустите самый смешной сериал этой весны на телеканале СТБ!»
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@dizelstudio зняли другий сезон серіалу #Папаньки, прем’єра якого відбудеться 11 травня! У другому сезоні Андрій Федінчик (@andreyfedinchik) з дружиною Наталкою Денисенко (@natalka_denisenko) зіграють у серіалі сім’ю. ⠀ «Ми мріяли зніматися разом, як сім’я. Але так виходило, що то я граю любов з іншим, то він — з іншою, і ми взагалі не перетиналися. А тут ми сім’я, і це так класно!» — ділиться емоціями Наталка Денисенко. ⠀ #СТБ #МожливоВсе
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