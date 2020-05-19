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«Майор и магия»: что произойдет в 17 и 18 сериях (анонс)

19.05.2020

Сегодня, 19 мая, на телеканале СТБ выйдут 17 и 18 серии сериала «Майор и магия», который транслируется с понедельника по четверг в 23:15. Что же произойдет в 17 и 18 сериях — читайте прямо сейчас! 

В семнадцатой серии в доме состоятельного бизнесмена — праздничный ужин. Присутствуют только свои. Однако именно в этот вечер совершается ограбление — из сейфа пропадают драгоценности и внушительная сумма денег. Под подозрением — все домочадцы. Сын хозяина дома признается Воробьяшкиной, что видел того, кто взял деньги, но мальчика запугали…

В восемнадцатой серии Бычкову поручают слежку за главарем банды антикваров, но он с треском проваливает задание. Пытаясь реабилитироваться, лейтенант устанавливает видеонаблюдение в его гостиничном номере и видит картину жестокого нападения мужчины на девушку. Ворвавшись в комнату, Бычков с Крутиковым сталкиваются с антикваром, и становится ясно, что жучок находился в соседнем номере.

Video: «Майор и магия»: что произойдет в 17 и 18 сериях (анонс)

Сериал Майор и магия — 17, 18 серии на сайте СТБ уже 19.05.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Майор и магия

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