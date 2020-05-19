Гороскоп на 20 мая 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно проявить усердие, а кого ожидает приятный сюрприз? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня вы будете бороться сами с собой. Вас одолевает лень. Но не поддавайтесь. Сядьте утром и начните работать. И не отвлекайтесь по пустякам.

Телец

Не пытайтесь изменить ситуацию ‒ у вас все равно ничего не получится. И не обращайте внимания на разговоры окружающих. Им все равно не угодишь.

Близнецы

Вы сильно взволнованы. Возможно, у вас скоро все изменится. Побольше оптимизма, и не бойтесь рисковать. Все будет здорово.

Рак

Пришло время обновить автопарк. Если вы давно хотели купить новую машину, то можете потихоньку искать варианты. После второй волны послабления карантина можно осуществить свою мечту.

Лев

Скоро может появиться человек, который сыграет в вашей судьбе не последнюю роль. Прислушивайтесь к советам более успешных людей. Это вам поможет.

Дева

Вам может поступить выгодное предложение. Но прежде чем его принять, хорошенько взвесьте все “за” и “против”. Иначе можно заработать большие неприятности.

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Весы

Салоны красоты уже открыты, а значит, можно смело заняться своим преображением. Новая стрижка или цвет волос могут полностью изменить вашу жизнь.

Скорпион

Не стоит рассказывать всем о своих планах. Люди бывают разные. Кто знает, может, кто-то использует ваши идеи для собственной выгоды.

Стрелец

Терпение и трудолюбие станут залогом успехов на работе. Только не зазнавайтесь. Впереди вас ждет еще очень много работы.

Козерог

Вы просто в великолепном настроении. С чем мы вас и поздравляем. Можете купить себе ту вещь, о которой давно мечтали.

Водолей

Вы слишком нетерпеливы. Иногда на реализацию некоторых проектов нужно много времени. Не расстраивайтесь, если что-то не получается сразу. Такое бывает. Со всеми. И вы – не исключение.

Рыбы

Прекрасный день. Вас ждет успех на всех фронтах: на работе и в личной жизни. Расслабляйтесь и отдыхайте, только с умом.

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