Евгений Сморигин: топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки»
19.05.2020
Сериал «Папаньки» от создателей «Дизель Студио» подходит к концу. Зрителям осталось увидеть еще 6 серий любимой истории. Следите за игрой потрясающих актеров с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. А пока читайте топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки» Евгении Сморигине прямо сейчас.
- В это трудно поверить, но всю жизнь известный артист борется со сложными дефектами речи. Несмотря на проблемы, связанные с заиканием, Евгений воплотил главную мечту своей жизни и стал любимцем публики. Он реализовался как комик, музыкант и продюсер.
- Из-за своего веселого и взбалмошного характера в школьные годы в результате забавной ситуации юноша получил прозвище ЧП, которое надолго закрепилось за ним. А уже в юности Евгений участвовал в команде КВН, которая так и получила название «ЧП». Образовавшись как кружок по интересам, постепенно она стала профессиональным коллективом и в 1997 году участвовала в играх белорусского Клуба веселых и находчивых.
- Удивительно, но Сморигина в свое время отчислили из института! Жене пришлось сделать непростой выбор между карьерой в КВН и театре, так как фестивальная деятельность отнимала много времени. Он предпочел КВН, а в 1999 году был отчислен из института.
- Жена Евгения — его соседка, с которой он познакомился случайно! Хотя Сморигин родился в Беларуси, счастье в личной жизни обрел в Украине. В Киеве он познакомился с будущей женой Лидией. Она оказалась соседкой артиста по дому. Случайное знакомство переросло в дружбу, а затем в романтические отношения.
- Несмотря на бурную творческую деятельность, сейчас Евгений и Лидия — родители троих детей: они воспитывают двоих сыновей и дочь.
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