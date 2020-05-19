Подходит к завершению уже полюбившийся зрителями второй сезон сериала «Папаньки». Увлекательные и смешные истории семей — будто взяты из нашей жизни. Сейчас, на карантине, актеры сериала «Папаньки» эксклюзивно поделились с читателями сайта телеканала СТБ любимыми сериалами, фильмами и книгами, чтобы вы не скучали на самоизоляции. Так что же посмотреть после новых серий «Папанек»? Читайте прямо сейчас!

Наталка Денисенко

Лично я советую фильмы «Монстр» с красоткой Шарлиз Терон, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Великая красота» режиссера Паоло Соррентино, комедию с Джимом Керри «Я, снова я и Ирэн» — здесь есть сцена, где он дерется сам с собой, это гениально!

Также у нас дома большая библиотека, так как Андрей тот еще книголюб. Лично я люблю психологию, сейчас читаю книгу Елены Вайс «Все сбудется» об исполнении желаний. Еще очень актуальной сейчас будет книга Эдгара Зайцева «Размышления дурака» — о том, как человеку стать психологом для самого себя. Очень рекомендую!

Андрей Фединчик

Я люблю жесткие фильмы. Из хорошего и позитивного кино в голову приходит только «Великая красота» режиссера ‎Паоло Соррентино. Из последних просмотренных мне понравилось великолепное, сильное кино — «Ржавчина и кость»! И благодаря коронавирусу подсел на документалки. Очень впечатлил фильм Даррена Аронофски «Неизвестная планета Земля» и сериал от HBO «Планеты». В будущем хочу показать эти фильмы своему сыну. Ему нравится все, что связано с космосом, Луной, планетами, и он любит летать на самолетах!

Ольга Арутюнян

Я бы порекомендовала один из самых любимых моих сериалов, который я смотрела два раза, — «Однажды ночью». А также два сезона «Молодого папы», «Новый папа», «Убивая Еву».

Ольга Атанасова

Последние сериалы, которые мне понравились, — это «You» и «Мы». Обязательно посмотрите!

Лилия Ребрик

Процессом выбора фильмов в нашей семье полностью управляет младшенькая. Все смотрят то, что нравится ей, например, «Лунтика»! Мы с мужем настолько устаем под вечер, что сил на фильмы нет. Вместо этого мы занялись огородом. Раньше у нас его не было! А сейчас мы посадили клубнику, зелень, помидоры, свеклу. Привели в порядок газоны и посадили плодовые деревья: яблоню, грушу, черешню, вишню. Это на самом деле так вдохновляет, когда в твоих руках что-то оживает и пускает побеги!

Евгений Сморигин

Я бы посоветовал посмотреть старые советские фильмы. Например, «Неуловимые мстители», «Белый Бим Черное Ухо» и т. д.

Егор Крутоголов

Мы смотрим с Левой на английском его любимые фильмы и мультики по совету учительницы. Например, «Тачки», «Город Героев», «Турбо», сериал «Stranger Things».

Евгений Гашенко

Я теперь смотрю только мультики (смеется. — Прим. ред.). Прямо сейчас могу вам порекомендовать «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. «Достать ножи» — еще один очень крутой фильм! Для детей можно включить что-то познавательное. Мое любимое – «Storybots». Мне самому было интересно просматривать! А уже сейчас — премьера второго сезона «Папаньки», поэтому включайте и наслаждайтесь просмотром!

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