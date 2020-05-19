Сегодня, 19 мая, в 18:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 27 и 28 выпуски психологического реалити «Супермама». Четверка участниц продолжают оценивать своих конкуренток. И сегодня женщины отправятся в гости к высокодуховной маме Наталье и королеве тайм-менеджмента Софии. Почему конкуренткам покажется, что дети Натальи живут в плохих условиях? И на какую провокацию Алена Лоран попытается вывести Софию? Но, главное, кому из участниц ведущий проекта Дмитрий Карпачев отдаст свои бонусные баллы?

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Борьба за звание Супермамы продолжается. И сегодня участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию последних мам — высокодуховной Натальи и королевы тайм-менеджмента Софии.

Конкурентки будут шокированы теми условиями, в которых приходится жить детям Натальи. Грязь, отсутствие качественных продуктов и непонимание своих детей — вот что они увидят в гостях у высокодуховной мамы. А вот у Софии дома чистота. Но так ли счастливы ее дети, ведь вся их жизнь расписана практически по часам?

В 27 и 28 выпусках проекта «Супермама» вы узнаете:

В каких условиях проживают дети высокодуховной мамы Натальи?

Почему участницам показалось, что дети Натальи — несчастны?

Что заставило Наталью кардинально изменить свою жизнь и отказаться от материальных благ?

Почему Алена Лоран раскритиковала дизайнерские вещи Софии?

Пройдет ли проверку на интеллектуальное развитие старший сын Софии Маркиян?

Кто получит звание Супермамы?

Video: 27 и 28 выпуски проекта «Супермама» от 19.05.2020: Отказ от прививок у Натальи и жизнь по часам у Софии Супермама 27 и 28 выпуски: Отказ от прививок у Натальи и жизнь по часам у Софии. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева

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