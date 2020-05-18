Вакцина от коронавируса: как проходит разработка лекарств

Американцы, немцы и китайцы в тройке лидеров-разработчиков вакцины против коронавируса и уже вовсю проводят испытания на людях. Корреспонденты Голоса Америки пообщались с американским студентом, который вызвался принять участие в тестировании препарата. Подробнее узнавала программа СТБ «Вікна-новини».

К нормальной жизни без масок, антисептиков и социальной дистанции мир вернется лишь с появлением вакцины от коронавируса. На сегодняшний день над ее разработкой трудятся ведущие фармацевтические предприятия. Компании Pfizer и Bioentech заявили об одном из наиболее эффективных тестирований вакцины от COVID-19. Участие в испытании принимают студенты американских мединститутов.

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Майкл Сикорски — участник испытаний — признался, что чувствует себя гордо, ответственно и обязанно. Студент входит в группу из 361 добровольца первой фазы тестирования. Компании одновременно испытывают четыре вакцины. Вводится небольшое количество препарата, который содержит генетический код вируса в виде РНК. В результате организм человека продуцирует вирусный белок, иммунная система реагирует на него, как на чужеродный, и провоцирует выработку специфических антител.

Микаэль Долстен — старший ученый компании Pfizer — отмечает, что после вакцинации организм готов противостоять настоящим вирусным клеткам. В нем остается иммунная память, которая среагирует в случае заражения.

Сотни компаний и корпораций принимают участие в борьбе против вируса. Так американская компания Moderna вместе с Американским институтом здоровья проводит вторую фазу исследований, тестируя эффективность вакцины на основе РНК на людях. Первая фаза — тестирование безопасности — успешно завершилась в прошлом месяце. На этапе испытания вакцины и компания INOVIO.

Ученые Уханя и Пекина в своей работе используют старый метод введения пассивного вируса. Вирусологи прогнозируют появление вакцины уже в октябре.

«Вызов будет состоять в том, чтобы иметь достаточное количество вакцины и распространить ее должным образом», — комментирует директор Института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Если тестирование вакцины пройдет успешно, то уже к концу года она будет официально выпущена и утверждена. А это беспрецедентный случай в сфере иммунизационной медицины.

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