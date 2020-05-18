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В шоу «Супермама» примет участие светская львица Алена Лоран

18.05.2020

В седьмой неделе психологического реалити «Супермама» примет участие известная телеведущая, писательница и светская львица Алена Лоран. Подробнее читайте в материале.

супермама

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В проекте «Супермама» примет участие известная телеведущая, писательница и светская львица Алена Лоран.

Алена Лоран — одна из самых известных киевских тусовщиц. Она получила популярность в 2012 году, когда написала свою первую книгу «Алиса в страНЕ чудес. Болтовня брюнетки», в которой рассказала о своей жизни и жизни влиятельных людей нашей страны. 

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Алена была ведущей рубрик «Showtime» и «Звездный Casual» на интернет-телевидении, принимала участие в телешоу. Женщину также часто приглашают в различные  ток-шоу в качестве эксперта.

Но сможет ли Алена победить в проекте и получить почетное звание Супермамы? И как ее методы воспитания оценит эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ!

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