Троица ‒ большой христианский праздник. В этом году День Святой Троицы 2020 состоится 7 июня. О том, как правильно подготовиться к этому празднику, какие обычаи и традиции нужно соблюдать во время этого праздника, рассказывает эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» — ясновидящая Алена Курилова.

В православной традиции праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Как и каждый памятный день, Троица несет особое значение, обычаи и традиции. Что же принято делать накануне праздника?

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Традиции и обычаи Святой Троицы

Троица ‒ один из важнейших христианских праздников в нашей стране. Он был введен преподобным Сергием Радонежским в 14 веке. В основе праздника ‒ библейское повествование о сошествии Святого Духа на апостолов и раскрытии истины существования Триединого Бога – Святой Троицы.

Христиане празднуют троицу три дня. В это время в церквях ведутся праздничные службы, поминают усопших светлой памятью. Праздник троицы символизирует жизнь, рост и развитие, процветание человечества.

Подготовка ко Дню Святой Троицы

Подготовку ко Дню Святой Троицы хозяйки начинают заранее, ведь нужно навести порядок в доме и во дворе. После генеральной уборки с давних времен и до сегодняшнего дня девушки принимались за украшение дома зеленью. К слову, три дня, предшествующие Троице, а также три дня после праздника, принято называть Зеленой неделей. Каждый дом украшается растениями, ветками деревьев, пахучими травами и ароматными цветами. Зачастую для украшения дома используются ветки рябины, березы, клена; мята, мелисса и другие травы. Принято считать, что растения символизируют достаток, хороший урожай, здоровье, продолжительность жизни, а также защищают дом от воздействия злых сил.

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Празднование Дня Святой Троицы

В День Святой Троицы вся семья торопилась на церковную службу. В храм также собирали букеты из трав, которые становились оберегом дома на будущий год.

Высушенные цветы, трава и ветки березы, которыми украшают храмы, имеют волшебные целительные свойства. По окончании вечерней службы 3-го дня Троицы многие обращаются к служителям церкви с просьбой унести с собой немного троичной зелени. К ней относятся как к святыне ‒ высушивают, хранят в мешочке как оберег для дома. Также кладут под подушку тяжело больным для скорейшего выздоровления.

Святая Троица всегда была хорошим поводом повидаться с родными и близкими, устроив праздничный обед со вкусными угощениями. Более того, в этот день близкие дарили друг другу приятные подарки.

Давние поверья гласят, что на Троицу просыпаются русалки и водяные. Для того чтобы отпугнуть мифических существ, вдоль берега водоемов разжигали костры, водили хороводы и пели песни.

Девушки плели из полевых цветов венки и пускали их по воде. Так на Троицу проходили девичьи гадания на суженого и замужество. Чем быстрее вода унесет венок, тем скорее девушка выйдет замуж. В этот праздник возле рек все пели песни и водили хороводы. Принято было угощать сладостями и пирогами любимых людей, соседей, друзей.

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