16 мая состоялся онлайн-финал международного песенного конкурса Евровидение-2020, который транслировал телеканал СТБ. Финальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light продлилось около двух часов. Известно, что финал состоялся в форме концерта, поэтому в конкурсе Евровидение-2020 не выиграл никто.

Мероприятие объединило всех музыкантов, которые должны были отправиться в Роттердам. К концерту присоединились и участники прошлых лет. Также зрителям показали онлайн-интервью с конкурсантами и домашние концерты. Евровидение-2020 прошло в неконкурентном формате.

Онлайн-концерт показали в 46 странах! Ведущими шоу стали заявленные ранее нидерландские артисты: певица Эдсилия Ромбли, участвовавшая в Евровидении в 1998 и 2007 годах, актриса Шанталь Янзен и певец, актер и шоумен Ян Смит.

Представители Украины — группа Go_A — исполнили конкурсную песню «Соловей», а также хит «Love Shine а Light» рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

Примечательно, что каждый участник выступал из своего города. Всего в записи онлайн-концерта приняли участие исполнители из 41 страны мира. Ведущие отметили, что впервые в истории между участниками нет никакой конкуренции, а лишь уникальное сотрудничество на расстоянии.

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