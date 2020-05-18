18 мая в эфир телеканала СТБ вышел 26 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания гламурной мамы Алены, которая столкнулась с проблемой ревности между своими детьми. Ее старшая дочь очень ревнует маму к своему младшему брату. Как избежать ревности между детьми?? Об этом читайте в нашем материале.

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Алена Лоран во время разговора с ведущим проекта Дмитрием Карпачевым призналась, что ее старшая дочь Габриэлла ревнует ее к младшему брату. Женщина признает, что ее сыну не хватает внимания, ведь Габи практически не дает возможности ей побыть с сыном, сразу же закатывает истерики.

Дмитрий Карпачев обратил внимание Алены на то, что ее старшая дочь только начинает учиться взаимодействовать с другими людьми. В моменты, когда ей хочется провести время с мамой, та не всегда может найти свободную минуту для дочери, ведь должна позаботиться и о малыше. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии посоветовал Алене научить свою дочь уважать желания других людей, которые не всегда могут идти на контакт. А еще обратил внимание на то, что детей нужно готовить к появлению второго ребенка в семье.

«Не нужно требовать от старшего ребенка сиюминутно полюбить младшего братика или сестричку. К появлению второго ребенка детей нужно готовить заранее. Следует объяснить, что скоро в семье появится еще один малыш, что он — не заменитель старшего. А когда родится ребенок, вернуться из больницы с подарком. Дескать, смотри, что тебе приготовил младший братик или сестричка».

Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».

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