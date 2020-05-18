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Гороскоп на 19 мая 2020 года

18.05.2020

Гороскоп на 19 мая 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен немного отдохнуть, а кому стоит еще потрудиться? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен

Прекрасный день. Можно взять немного отложенных денег и побаловать себя небольшим сюрпризом. Вы заслужили. 

Телец

Вы слишком много ждете от окружающих. Из-за этого постоянно расстраиваетесь. Перестаньте ждать и просто наслаждайтесь жизнью. 

Близнецы

У вас накопилось много дел, которые срочно нужно закрыть. Составьте план того, что нужно сделать в первую очередь, и быстренько закройте долги. 

Рак

Вы иногда бываете резки. Ваши слова обижают окружающих. Постарайтесь быть мягче. И не забывайте слушать критику. Она полезна. 

Лев

Вы устали. Но скоро в вашей жизни произойдут приятные перемены. Одинокие Львы могут встретить свою судьбу. 

Дева

В финансовых вопросах вам надо быть повнимательнее. Не стоит вкладывать деньги в непроверенный бизнес — вас может ожидать банкротство. 

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Весы

В отношениях с любимым человеком стоит быть более лояльным. Закройте глаза на мелкие изъяны, они есть у всех. Сконцентрируйтесь на положительных качествах партнера. 

Скорпион

Если у вас появилась грандиозная идея, обязательно запишите ее в блокнот. Так вы ее не  только не забудете, но еще и пропишите план воплощения в реальность. 

Стрелец

Вы очень загружены. Из-за того, что у вас дел невпроворот, вы можете быть немного раздражительны. Постарайтесь найти время для отдыха. Он вам необходим. 

Козерог

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. В условиях карантина в спортзал пока пойти нельзя, но вот заниматься дома ‒ можно. Это и сделайте. 

Водолей

Проявите заботу о своих родственниках. Им явно не хватает вашего внимания. Позвоните родителям или братьям с сестрами. Им нужно услышать теплые слова. 

Рыбы

Если у вас возникнет дилемма, то, чтобы ее решить, прислушайтесь к сердцу. Если нужно, спросите совета у близкого человека, но решение принимайте сами.  

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