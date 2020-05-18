Гороскоп на 19 мая 2020 года
Гороскоп на 19 мая 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен немного отдохнуть, а кому стоит еще потрудиться? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.
Овен
Прекрасный день. Можно взять немного отложенных денег и побаловать себя небольшим сюрпризом. Вы заслужили.
Телец
Вы слишком много ждете от окружающих. Из-за этого постоянно расстраиваетесь. Перестаньте ждать и просто наслаждайтесь жизнью.
Близнецы
У вас накопилось много дел, которые срочно нужно закрыть. Составьте план того, что нужно сделать в первую очередь, и быстренько закройте долги.
Рак
Вы иногда бываете резки. Ваши слова обижают окружающих. Постарайтесь быть мягче. И не забывайте слушать критику. Она полезна.
Лев
Вы устали. Но скоро в вашей жизни произойдут приятные перемены. Одинокие Львы могут встретить свою судьбу.
Дева
В финансовых вопросах вам надо быть повнимательнее. Не стоит вкладывать деньги в непроверенный бизнес — вас может ожидать банкротство.
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Весы
В отношениях с любимым человеком стоит быть более лояльным. Закройте глаза на мелкие изъяны, они есть у всех. Сконцентрируйтесь на положительных качествах партнера.
Скорпион
Если у вас появилась грандиозная идея, обязательно запишите ее в блокнот. Так вы ее не только не забудете, но еще и пропишите план воплощения в реальность.
Стрелец
Вы очень загружены. Из-за того, что у вас дел невпроворот, вы можете быть немного раздражительны. Постарайтесь найти время для отдыха. Он вам необходим.
Козерог
Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. В условиях карантина в спортзал пока пойти нельзя, но вот заниматься дома ‒ можно. Это и сделайте.
Водолей
Проявите заботу о своих родственниках. Им явно не хватает вашего внимания. Позвоните родителям или братьям с сестрами. Им нужно услышать теплые слова.
Рыбы
Если у вас возникнет дилемма, то, чтобы ее решить, прислушайтесь к сердцу. Если нужно, спросите совета у близкого человека, но решение принимайте сами.
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