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Чем отличается воспитание мальчика и девочки: советы Дмитрия Карпачева

18.05.2020

Сегодня, 18 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 25 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания мамы высоких стандартов Даши. Она по-разному воспитывает своих детей. К старшему сыну Даша строга, а вот дочери позволяет намного больше. Но правильно ли это? Об этом читайте в нашем материале.

супермама

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Эксперт по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи с Дашей обратил ее внимание на то, что она воспитывает свою дочь более мягко в отличие от сына, к которому проявляет требовательность. По мнению ведущего, такая тактика может иметь негативные последствия для ребенка.  

«К сожалению, много матерей считают, что сыновей нужно воспитывать жестко. Это может привести к неврозам. Да, нужно понимать, что мальчики и девочки отличаются, нужно учитывать гендерную разницу. Но к детям следует относиться одинаково. Потому что разница в отношении к детям может спровоцировать между ними ревность».

супермама

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Дмитрий Карпачев обратил внимание  на то, что иногда, когда Даша хочет продемонстрировать сыну, что о женщине нужно заботиться, что женщина это не обслуживающий персонал, она делает это так, что сын начинает чувствовать себя обслуживающим персоналом. Эксперт посоветовал маме высоких стандартов не забывать о том, что и мальчикам тоже нужна ласка и забота. 

«До определенного возраста принципиальных отличий в воспитании нет. Всем детям нужна нежность, забота и любовь».  

Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».  

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