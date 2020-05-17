Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Следствие ведут экстрасенсы»: почему обычную женщину из Тернополя преследует смертоносный призрак?

17.05.2020

Для расследования сегодняшней шокирующей истории в Тернополь отправились лучшие экстрасенсы страны Алена Курилова и Жанна Шулакова. Но история, с которой столкнулись ясновидящие, не укладывается в голове. Что нас ждет в новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы»? Читайте прямо сейчас!

В программу обратилась Марта Коновалова из Тернополя. Женщину и двух ее детей преследует смертоносный призрак, который приходит к ним во снах и наяву. После его появления Марту чуть не сбил грузовик, а сын и дочь едва не умерли из-за ужасных травм. Марта думала, что семью хочет убить ее покойный муж. При жизни она сгоряча прокляла его, потому что из-за дикой ревности он поднимал на нее руку.  А вскоре после этого мужчина неожиданно умер. 

Однако разобравшись, экстрасенсы почувствовали, что муж Марты сам стал жертвой потусторонней силы. Но о какой силе говорят ясновидящие? И смогут ли они спасти маму и ее двух маленьких детей? Смотрите уже сегодня в новом выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы»!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить