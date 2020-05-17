Для расследования сегодняшней шокирующей истории в Тернополь отправились лучшие экстрасенсы страны — Алена Курилова и Жанна Шулакова. Но история, которую будут распутывать ясновидящие, пугает до глубины души. С чем столкнулись эксперты нового выпуска «Следствие ведут экстрасенсы»? Читайте прямо сейчас!

В сегодняшней программе эксперты расследовали дело Марты Коноваловой из Тернополя. Женщину и двух ее детей преследует смертоносный призрак, который приходит к ним во снах и наяву. После его появления маму чуть не сбил грузовик, а сын и дочь едва не умерли из-за ужасных травм.

Марта думала, что семью хочет убить ее покойный муж. При жизни она сгоряча прокляла его, потому что из-за дикой ревности поднимал на нее руку. А вскоре после этого он неожиданно умер. Однако, разобравшись, экстрасенсы почувствовали, что муж Марты сам стал жертвой потусторонней силы.

И сила эта — мертвец с какими-то маятниками в руках, который уже давно охотится на семью. В ходе расследования у Жанны Шулаковой почему-то постоянно всплывали странные картинки с молодой парой влюбленных. Ясновидящие заподозрили, что загадочного духа привязала к семье женщина, которую бросил муж Марты.

Но эта версия не подтвердилась. Настраиваясь на зловещую силу, Алена Курилова увидела в видении страшный ритуал: женская рука выводит на зеркале пентаграмму. Экстрасенсы были поражены, когда узнали, что магией занимается Мартина мама. Но неужели родная мать могла вызвать того самого духа с маятниками? Неужели женщина своими руками отправила зятя на тот свет? Смотрите прямо сейчас!

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