Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года расскажет вам, как прожить ее удачно и продуктивно. Следуйте советам звезд, они подскажут вам верное направление. Главное — начинайте каждый новый день с положительных мыслей. Подробное прогноз на неделю с 18 по 24 мая 2020 года читайте в материале.

Овен

На этой неделе сумейте воспользоваться каждой возможностью. Звезды советуют не жалеть сил для достижения цели. Однако не путайте трудолюбие и работу на износ. В конце недели устройте отдых для души и тела!

Телец

На этой неделе вы будете окрылены и окужены максимальным вниманием! Но не забывайте и о помощи. Обратите внимание на своего близкого друга. К сожалению, он не отличается хорошей интуицией и совсем не разбирается в людях. В конце недели закройте все важные дела, чтобы в субботу и воскресенье отдохнуть так, как вы того желаете.

Близнецы

Начало недели удивит вас новостью, которой вы точно не ожидаете. Но не переживайте, вы настолько сильный человек, что вам удасться быстро уладить все проблемы или недопонимания. В середине недели все стабилизируется, если будете внимательны к своему чутью. Вот увидите!

Рак

Если отношения идут ко дну, то на этой неделе есть последний шанс их спасти. Ситуация с вашим партнером давно уже стала сложной. Но вы даже не пытаетесь сделать хоть что-то для блага двоих. Раки, не губите себя и свое счастье. В конце недели сами поймете, что поступили правильно, когда проснетесь совершенно другим, но счастливым человеком.

Лев

Львы будут очень пессимистичны на этой неделе. Много страха и плохих мыслей будут вас посещать. Но лучше не поддаваться панике, тогда все у вас будет хорошо. Позвольте себе просто плыть по течению, попробуйте узнать, что такое гармония с самим собой. Звезды гарантируют, что все будет хорошо, вам нечего беспокоиться.

Дева

Вы очень ждете приезда своего близкого человека либо же планируете сами сделать шаг навстречу важной личности в вашей жизни. Но помните, что вы любимы и неповторимы. В середине недели вас ждут приятные перемены, поэтому просто наслаждайтесь моментом.

Весы

Вы видите проблему, но не беретесь ее решать. Звезды рекомендуют не пускать все на самотек, иначе доведете до критической ситуации. В середине недели в случае вашего бездействия вы можете столкнуться с большими сложностями на работе или в семейных делах. Разберитесь прямо сейчас со всем, пока все не начало валиться у вас из рук.

Скорпион

На этой неделе не рассказывайте никому секреты. Появилось много завистников. Вы излучаете счастье и позитив, никто и ничто не сможет испортить вам настроение. Но быть внимательным и совладать с собой — это залог продления хорошего настроения. Звезды советуют закрепить все спортом. Ведь в здоровом теле – здоровый дух.

Стрелец

Ставьте себя выше работы, иначе к концу недели у вас просто не хватит сил. Начните раньше ложиться спать, утро начинать с неспешного завтрака. Эмоциональное состояние Стрельцов на грани, хватит доводить себя до изнеможения. Эта неделя должна стать разгрузочной!

Козерог

Прекратите так негативно реагировать на критику. Окружающие люди хотят вам исключительно добра. Звезды сулят небольшие конфликты с близкими. Однако знайте, что вы сможете их избежать, если разумно научитесь отвечать на то, что не хотели бы услышать. Держите себя в руках, и у вас получится сохранить всех друзей.

Водолей

Бодрость, инициативность, мощная энергия — все это поможет добиться максимальных успехов в вашем деле в середине недели. Вы правильно смотрите на жизнь, всегда следуете советам более опытных людей, поэтому и дела у вас складываются как нельзя лучше. Здоровье так же в прекрасном состоянии. Но не забывайте его поддерживать полноценным сном!

Рыбы

Избегайте всевозможных разногласий. К вам, как к магниту, будут притягиваться конфликты. Лучше проходите мимо, иначе не сможете выйти из воды сухим. Наверное, из-за неудачного начала недели вы с опаской посмотрите на хорошие моменты. Начнете видеть подвох даже там, где его и быть не может. Успокойтесь, все у вас будет хорошо, просто у всех бывают неудачные дни.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ