В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели захватывающую битву черных. Как проходила битва и кому из участников не удалось снять с себя черный фартук? Узнайте кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 12 выпуске уже сейчас.

В 12 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 вновь никто не покинул!

Сегодня прошла самая необычная битва черных. Для начала команда синих проголосовала за лучших кулинаров и по итогу черные фартуки надели сразу четыре мужчины, а Юлию отправили отдыхать. Микроскопическая кухня покорилась шефам и сегодня кухню кулинарного шоу никто не покинул, ведь все участники доказали, что достойны продолжать борьбу за первенство в следующем выпуске.

Не пропустите 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 24 мая в 19:00 на телеканале СТБ!

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