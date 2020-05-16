Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 12 выпуске от 16.05.2020

16.05.2020

В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели захватывающую битву черных. Как проходила битва и кому из участников не удалось снять с себя черный фартук? Узнайте кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 12 выпуске уже сейчас. 

В 12 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 вновь никто не покинул! 

Сегодня прошла самая необычная битва черных. Для начала команда синих проголосовала за лучших кулинаров и по итогу черные фартуки надели сразу четыре мужчины, а Юлию отправили отдыхать. Микроскопическая кухня покорилась шефам и сегодня кухню кулинарного шоу никто не покинул, ведь все участники доказали, что достойны продолжать борьбу за первенство в следующем выпуске. 

Не пропустите 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 24 мая в 19:00 на телеканале СТБ! 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить