Гороскоп на 17 мая 2020 года подскажет всем знакам, как правильно действовать в непонятных ситуациях. День удивит вас неожиданностями, поэтому очень важно обдумывать каждое свое решение. Читайте гороскоп на 17 мая для каждого знака зодиака в материале.

Овен

Сегодняшний день приблизит вас к реализации плана, который вы уже очень давно себе расписали. Будьте готовы к принятию серьезных решений.

Телец

17 мая для Тельца — идеальный день, чтобы наполниться энергией. Во второй половине дня вас ждут приятные известия.

Близнецы

Будьте готовы к серьезным разговорам. Сегодня вам наконец-то удастся решить важный вопрос.

Рак

Звезды советуют вам заняться планированием дел на следующую неделю. Четкое распределение задач внесет ясность в ваши мысли и освободит время.

Лев

Львам звезды советуют больше заниматься спортом. За время карантина вы закупились спортивным инвентарем, но так и не воспользовались им в полной мере. Пора менять образ жизни.

Дева

Не бойтесь экспериментов! Совершите то, на что не решались последний месяц. Результат вас удивит и будет благоприятным.

Весы

Весы закрылись в себе. Последнее время вас трудно вывести на разговор. Но пора социализироваться и отвечать на звонки и сообщения.

Скорпион

Если вы уже давно откладываете шоппинг, сегодня удачный день наконец-то осуществить задуманное онлайн. Покупки будут замечательными и качественными, даже заочно!

Стрелец

Стрельцам нужно абстрагироваться от негативных мыслей. Вы много анализируете то, что уже давно в прошлом. Откройтесь для чего-то нового.

Козерог

Сегодня лучше избегать дел, которые требуют пристального внимания. Весь день вы будете очень рассеяны и невнимательны.

Водолей

Всю неделю вы продуктивно работали и добились хороших результатов. Побалуйте себя приятным отдыхом: просмотром любимого кино, звонком близкому человеку по видеосвязи или вкусным ужином.

Рыбы

Рыбам звезды советуют быть максимально собранными и не отвлекаться на пожирателей времени. В течение дня могут появиться внеплановые задачи, которые придется срочно выполнять.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ