Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели захватывающий 12 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. Участники продолжили создание собственных ресторанов. Также их ждала захватывающая битва черных и не менее интересное следующее испытание. Чем еще удивлял 12 выпуск? Узнаете уже сейчас в нашем материале.

В 12 выпуске участники воплощали свои концепции в реальность. Две команды закупили в строительном магазине весь необходимый инвентарь для будущих ресторанов. За несколько часов им нужно построить ресторан и приготовить блюда для гостей. Синяя команда работает в рыбном ресторане, красная погрузит всех в лесные чащи. В итоге победу одеражала красная команда Эдурда Канаряна. Синяя команда отправила на балкон Юлию, а парни приняли вызов на битве черных.

На четырех участников битвы черных: Евгения Грибеника, Виктора Самардака, Ефима Кравченко и Влада Мицкевича ждало тяжелое испытание микрокухней. Каждый ресторан декорированный под определенное событие: день рождения, свадьбу, новый год и венский бал. Профессионалы выбрали ресторан, блюда для которого они будут готовить. В итоге все шефы продемонстрировали высокий уровень и никто не покинул кухню шоу.

Новым испытанием участников 2 сезона стал конкурс диетического питания. Судьи предложили профессионалам разделиться на команды. Влад Мицкевич возглавил команду красных, которым нужно будет готовить для стола №9 – сахарный диабет, стола №8 – ожирение и стола №6 – подагра. Капитаном синих стал Давид Даниелян и он выбрал карточки со столом №12 – нервные заболевания, столом №1 – язва желудка и столом №3 – диарея. Именно по рекомендациям из этих карточек повара и будут готовить свои блюда.

Справятся ли с этой задачей повара мы увидим уже в следующую субботу. Не пропустите 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в следующую субботу, 23 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

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