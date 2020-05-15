Состоялось третье знакомство с родителями. Главный герой Макс Михайлюк познакомил всех участниц с близкими, что должно помочь ему сделать важный выбор накануне финала. Однако перед тем, как привести Дашу в дом, мужчина решил придать ей немного уверенности в себе и организовал одно из самых романтических свиданий. Подробнее — в материале.

В Одессе Дашу встретил не Макс, а его друг Антон. Мужчина признался, что у него есть специальное задание от Холостяка, а именно: завязать глаза участнице и привести в нужное место. Напомним, что такой формат встречи Макс практикует не впервые.

Свидание вышло, пожалуй, самым романтичным в истории взаимоотношений пары. Девушка оказалась на футбольном поле с закрытыми глазами, где услышала голос Макса. Мужчина предупредил ее, что сейчас она познакомится с самым целеустремленным и сильным духом человеком. Он никогда не боится говорить правду, но почему-то часто сомневается в себе. Открыв глаза, участница увидела на стадионном экране себя. «Хотелось показать, какой ее вижу я», — объяснил свой поступок Холостяк.

Приехав в дом к родителям, Даша выдохнула. И Лариса Владимировна и Андрей Андреевич приняли девушку добродушно.

«Она мастер спорта по художественной гимнастике. Это огромный труд и дорого стоит. Я уважаю таких людей», — прокомментировала мама Макса.

«Я настолько чувствую все, что с ней произошло. Но сейчас она использует свои знания в повседневной жизни, что приносит ей доход. Это похвально», — отметил отец главного героя.

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А во время общения тет-а-тет участница показала себя с более хрупкой и ранимой стороны. Несмотря на сильную и уверенную оболочку спортсмена, папа Холостяка заметил ее открытость: «Она очень открытый и простой человек. Ее не нужно вычислять. Просто нужно немного полюбить себя». При общении с мамой Даша призналась, что испытывает большие чувства к Максу. Однако пока боится сказать прямо об этом.

«Я хочу тебя поблагодарить, что ты не старалась показать себя с лучшей стороны. Ты была искренней и честной с нами», — заключил Андрей Андреевич.

Какой выбор сделает Макс на Церемонии роз? Есть ли продолжение в истории пары? И станет ли Даша финалисткой 10 сезона реалити «Холостяк»? Узнайте совсем скоро!

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