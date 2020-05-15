Мечта любого повара – открыть собственный ресторан – станет возможной на «МастерШеф. Профессионалы»-2. Две команды должны продумать свои концепции от «а» до «я»: меню, оформление и обслуживание. Все как если бы они по-настоящему открывали ресторан. Клиентами участников станут судьи проекта вместе со своими друзьями из ресторанного мира. Чей ресторан окажется лучшим?

Подробнее смотрите в 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Чья концепция будет более удачной?

Кому из участников удастся по настоящему удивить гостей и судей?

Кто все же наденет на себя черный фартук?.

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 12 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 16 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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