Участник от России на Евровидении-2020

Общественный вещатель C1R выбрал панк-поп-рейв-группу Little Big в качестве представителя России на Евровидении 2020. Little Big выступит 16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020.
О Little Big
Little Big — группа из Петербурга, которая состоит из Ильи Прусикина, Сони Таюрськой, Антона Лиссова и Сергея Макарова. Группа создает мощную панк-поп-рейв музыку и сейчас зажигает европейские танцполы.
Little Big известен такими вирусными песнями, как Skibidi. Сингл стал мгновенной мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров в YouTube всего за 1 неделю. На момент написания статьи видеоклип собрал более 362 миллионов просмотров.
Популярность Little Big продолжала расти после выпуска песни I’m ok, которая стала одним из самых популярных мемов TikTok во всем мире.