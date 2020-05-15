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Участник от Исландии на Евровидении-2020

15.05.2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Исландию представит группа Daði & Gagnamagnið. Песня, с которой группа будет представлять страну – «Think About Things». Подробности – далее в материале! 

Победителем национального отбора на Евровидение-2020 в Исландии стала группа Daði & Gagnamagnið. 16 мая на онлайн-концерте группа исполнит песню «Think about things». 

Gagnamagnið – это исландская музыкальная группа, лидером которой является молодой певец и музыкант Daði Freyr Pétursson. Родился лидер группы в Рейкьявике, до девяти лет рос в Дании, а затем его семья переехала в Исландию. Вокалист закончил мультикультурную школу в 2012 году и получил степень бакалавра в области музыкального менеджмента и аудиопроизводства в Берлине в 2017 году.

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