Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Участник от Эстонии Евровидении-2020

15.05.2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Эстонию представит Уку Сувитсе. Песня, с которой он будет представлять страну, – «What Love Is». Подробности – далее в материале! 

Представлять Эстонию на Евровидении-2020 с песней «What Love Is» будет Уку Сувитсе. Он является известным эстонским певцом, который свою карьеру начал еще в 2004 году. В последующие годы своего музыкального творчества, он был участником многих эстонских конкурсов. 

Например, в  2010 году он принял участие в конкурсе под названием «Новая волна», где он занял третье место. В 2014 году Уку участвовал в известном эстонском пародийном шоу «Твое лицо звучит знакомо».

Уку снимался в таких мюзиклах, как «Оливер Твист», «Чикаго» и «История Вестсайда».

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить