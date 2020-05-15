Участник от Эстонии Евровидении-2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Эстонию представит Уку Сувитсе. Песня, с которой он будет представлять страну, – «What Love Is». Подробности – далее в материале!

Представлять Эстонию на Евровидении-2020 с песней «What Love Is» будет Уку Сувитсе. Он является известным эстонским певцом, который свою карьеру начал еще в 2004 году. В последующие годы своего музыкального творчества, он был участником многих эстонских конкурсов.

Например, в 2010 году он принял участие в конкурсе под названием «Новая волна», где он занял третье место. В 2014 году Уку участвовал в известном эстонском пародийном шоу «Твое лицо звучит знакомо».

Уку снимался в таких мюзиклах, как «Оливер Твист», «Чикаго» и «История Вестсайда».

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