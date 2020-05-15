В шаге от финала девушки традиционно знакомятся с близкими главного героя. В 11 выпуске Макс Михайлюк пригласил троих участниц в Одессу — свой родной город. Первой знакомиться с родителями отправилась Дана. Чем удивляла девушка? Как отнеслись к ее творчеству и поэзии? И главное, понравилась ли участница отцу и матери Макса?

Первой с родителями Макса знакомилась Дана. Для начала мужчина решил показать участнице значимые в своей жизни места, поэтому пригласил девушку на 13-ю станцию Большого Фонтана, где работал официантом в возрасте 14 лет. Вскоре пришло время знакомства с родителями. Дана вела себя достаточно уверенно, маме вручила украинский оберег, а отцу преподнесла булаву, как главе семьи.

«Она вела себя достаточно спокойно и уверенно. Мы, наверное, больше волновались, ведь это была первая из трёх девушек, которая пришла с нами знакомиться», — отметил отец Макса.

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В личном разговоре с папой девушка призналась, что ранее работала журналистом и ведущей, а во время обучения подрабатывала моделью. Однако модельный бизнес — это цель быть всегда независимой и мобильной.

«Меня насторожило, что у неё слишком сильный характер. Он и у Макса очень сильный. Вопрос — смогут ли две доминирующие личности сосуществовать», — отметил отец.

В личном общении с мамой Макса разговор зашел о творчестве. Женщина захотела прочесть поэзию Даны, однако сама девушка призналась, что ее стихи «немного необычные».

«Эротическую поэзию я не читала. Я немного удивилась. С другой стороны, почему нет, если она таким образом может проявлять свои чувства», — прокомментировала мама Холостяка.

Также Дана призналась, что готова родить в течение четырёх лет, но она точно не готова отказаться от работы. А вот удовлетворять аппетиты Макса будет куда сложнее:

«Я готовлю лишь элементарные блюда. Я не люблю стоять у плиты. Может, все изменится, когда появится любимый человек. Но готовить буду не каждый день, а так, время от времени», — категорично заявила Дана. «Отношения ей нужны, но к полноценной семье с детьми она ещё не готова», — заключила мама.

Из личного разговора Макса с родителями стало понятно, что в целом впечатление об участнице сложилось положительное. Дана показалась целеустремленной, глубокой и чувственной. Участие в других реалити никого не смутило, а родители наоборот отметили этот этап жизни как возможность набраться опыта и вступить в новые здоровые отношения.

Как сложатся взаимоотношения Макса и Даны дальше? Прислушается ли Холостяк к советам близких? И получит ли девушка долгожданную розу на Церемонии, став финалисткой 10 сезона? Не пропустите!

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