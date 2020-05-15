В шаге от финала проекта «Холостяк» девушки традиционно знакомятся с родителями главного героя. Второй с близкими Макса знакомилась Виктория. И как присуще участнице, говорила в большей мере она, а родители слушали ее. Понравилась ли такая коммуникабельность семье мужчины? Что заметил близкий друг Холостяка? И поверили ли в ее искренность?

Сперва Макс решил показать Вике самое значимое место, где он понял, что хочет стать пилотом. В одесском аэропорту Холостяк признался, что диспетчерский центр, где работал его отец, помог ему осознать всю силу желания летать!

«Это его стихия, его мир. Мне очень хотелось окунуться в него и стать ближе», — призналась Вика.

Пара переместилась в vip-кофейню, чтобы пообщаться перед знакомством с близкими. Мужчина решил успокоить участницу и немного пошутить: «Мы, пилоты, боимся летать. Поэтому стараемся не смотреть вниз. Иначе тогда приходится посадку совершать стюардессам. Такое уже часто случалось».

В какой-то момент девушка даже не осознала, что это несерьёзно, и немного занервничала. Сам Холостяк признался, что ему нравится эта непосредственность Виктории. А доверчивость придает ей особый шарм.

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К семейному столу присоединился и лучший друг Макса — Ярослав. Войдя в дом, девушка сразу обратила на себя внимание: «Я сильна в кулинарии. Я считаю себя хозяйственной. Поэтому смотрю много видеоуроков. Ранее я занималась и танцами, и пением. Ездила на конкурсы по вокалу. Параллельно занималась и рисованием. Сейчас я менеджер и администратор. Есть над чем поработать. Все телефонные звонки на мне. Есть жилка перфекционизма», — говорила и говорила Вика.

Родители заметили, что участница старалась максимально много рассказать о себе и показаться талантливой во всем: «Она очень любит много разговаривать. Заполняет собой все пространство».

Вскоре друг Макса позвал Вику на личный разговор, во время которого прямо отметил, что не верит в ее искренность. «Не было конкретики. Мое мнение двоякое. Она хотела лишь понравиться», — заключил Ярослав.

А вот во время общения с мамой Вика призналась, что видит идеальную совместимость с Холостяком. Она не пытается притворяться и нравиться всем, но искренне верит в возможность построить семейные отношения. А при общении с отцом разговор зашёл о семейный ценностях.

«Она очень коммуникабельна. Не стесняется говорить и держит ситуацию под контролем. Но ситуация с продажей плеера отцу говорит о пробеле в семейных ценностях», — заключил папа Макса.

Впечатления Вика оставила неоднозначные. Маме не понравилось то, что девушка себя слишком нахваливала. А папа отметил, что важно то, что внутри, а не снаружи.

Как сложатся отношения пары дальше? Станет ли Виктория финалисткой, получив розу на Церемонии? Не пропустите!

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