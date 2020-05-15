Завтра, 16 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 13 и 14 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звезды воевали со СМИ и какие последствия это для них имело, а также кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото. Подробнее читайте в материале.

В 13 и 14 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Как звезды воевали со СМИ, и какие последствия это для них имело.

Кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото, снимки без макияжа или на фоне бардака в квартире.

Как неосторожные высказывания звезд испортили им жизнь.

Кто из звезд попадал на крючок мошенников, и кому удалось наказать преступников.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова: откровенно о личном.

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 13 и 14 выпуски от 16.05.2020 Неймовірна правда про зірок 13 и 14 выпуски: как звезды воевали со СМИ и какие последствия это для них имело, а также кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 13 и 14 выпуски от 16.05.2020 Неймовірна правда про зірок 13 и 14 выпуски: как звезды воевали со СМИ и какие последствия это для них имело, а также кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото.

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