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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 13 и 14 выпуски от 16.05.2020

15.05.2020

Завтра, 16 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 13 и 14 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звезды воевали со СМИ и какие последствия это для них имело, а также кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото. Подробнее читайте в материале.

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 13 и 14 выпуски от 16.05.2020

В 13 и 14 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Как звезды воевали со СМИ, и какие последствия это для них имело.
  • Кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото, снимки без макияжа или на фоне бардака в квартире.
  • Как неосторожные высказывания звезд испортили им жизнь.
  • Кто из звезд попадал на крючок мошенников, и кому удалось наказать преступников.
  • Дмитрий Ступка и Полина Логунова: откровенно о личном.

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 13 и 14 выпуски от 16.05.2020

Неймовірна правда про зірок 13 и 14 выпуски: как звезды воевали со СМИ и какие последствия это для них имело, а также кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 13 и 14 выпуски от 16.05.2020

Неймовірна правда про зірок 13 и 14 выпуски: как звезды воевали со СМИ и какие последствия это для них имело, а также кто из селебрити не стесняется выкладывать в сеть обнаженные фото.

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