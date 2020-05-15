Суперстар и судья 10 сезона шоу «Х-фактор» NK | Настя Каменских, чьи хиты покоряют Латинскую Америку и мировые музыкальные чарты, представила новый клип и трек «Воспоминания». Это романтическая история воспоминаний певицы, созданная из архивных фото, видео и большой любви. Клип и трек доступен для просмотра на официальном YouTube-канале певицы, а также на всех диджитальных площадках. Смотрите новый клип NK | Насти Каменских прямо сейчас!

На создание такой видеоработы певицу вдохновили приятные воспоминания, которые нахлынули при пересмотре старых фото и видео на телефоне. Клип певица сняла сама во дворе собственного дома.

«В один уютный вечер я пересматривала фото в телефоне. Счастливые улыбки, солнечные дни и романтика меня так вдохновили, что я захотела создать из всего этого небольшой фильм воспоминаний. Чтобы прожить те ощущения еще раз», – отметила NK.

В клипе собраны кадры из романтических путешествий певицы с супругом. По словам NK, хранить такие моменты не только в памяти, но и на фото, видео или в каких-то сувенирах для нее очень важно.

«Я люблю и ценю каждый день своей жизни. Поэтому обязательно сохраняю свои жизненные события в фото, видео или каких-то предметах. У меня есть особенное место, где я храню все флешки, старые телефоны – так называемая шкатулка воспоминаний. Я могу открыть ее в любой момент и с улыбкой и теплом в сердце прожить те счастливые моменты снова и снова. Живите так, чтобы вам хотелось вспоминать и прожить еще раз каждый день. Давайте сохранять свет своей жизни. Сохранять любовь, которая в вашем сердце», – добавила артистка.

NK – настоящая девушка-космополит. Она родилась в Украине, росла в итальянском Неаполе, путешествовала с гастролями по всему миру. А сегодня ее треки покоряют чарты Латинской Америки, Испании, Италии, Румынии, Турции и даже Индии. И в своем клипе певица собрала коллаж из наиболее знаковых поездок в любимые страны, где особое место заняла Италия.

«С Италией у меня особая связь. Эта страна в моем сердце навсегда, ведь именно с ней связаны яркие воспоминания моего детства. Я росла в Неаполе и с большим интересом уже с малого возраста знакомилась со страной. Мне она достаточно близка: их темперамент, любовь к жизни, открытость, искренность. Итальянцы – невероятные. И мы с Лешей очень любим путешествовать по Италии, возвращаться туда снова и снова и удивляться каждый раз, как страна раскрывается по-новому», – прокомментировала Настя.

Клип и трек доступен для просмотра на официальном YouTube-канале певицы, а также на всех диджитальных площадках. Услышать трек вживую в исполнении NK можно на онлайн-концерте певицы на ведущей видеоплатформе TikTok сегодня, 15 мая, в 19:00.



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