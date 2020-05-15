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Международный день семьи: история праздника и поздравления

15.05.2020

Семья самое главное в жизни любого человека. Именно поэтому еще в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН решила 15 мая отмечать Международный день семьи. Что это за праздник – узнайте в материале. 874911746

Человек, создавая семью, переносит в нее ценности, которые ему с детства привили родители. Семья хранит в себе многовековую культуру человечества и важна для общества.

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Чтобы привлечь внимание к проблемам, которые возникают в семье, Генеральная Ассамблея ООН решила создать Международный день семьи и ежегодно отмечать его 15 мая.

В Международный день семьи проводят акции и мероприятия, цель которых – показать важность семьи и привлечь внимание людей к тем проблемам, с которыми в наше время сталкивается семья. Так, каждый год определяется тема. Тема Дня семьи 2018 года звучит так: Семья и инклюзивное общество.

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Поздравления с Международным днем семьи:

***

Желаю вам любви красивой,
Желаю вам семьи счастливой,
Друг другу верность сохраняя,
Живите дружно, бед не зная!
И помните, друзья мои,
Нет ничего важней семьи!

***

В столь нелегкой повседневности
Помогает нам семья.
С Днем семьи, любви и верности
Поздравлять спешу вас я!

Будьте счастливы и радостны
Даже в будний день простой.
Жизнь пусть вас одарит сладостью
И любовью озорной!

***

Когда проблема за плечами,
И грусть так давит сердце вновь,
Когда разбит и весь в печали,
Семья поможет и любовь!

И верность подбодрит тебя,
Уходит грусть, ты посмотри,
Прими же поздравления
С днём верности, семьи, любви!

***

Что такое семья?
Это ты, это я,
Это теплый наш дом –
Много радости в нем.

Это наша любовь,
И скажу тебе вновь,
Что тебя я люблю,
И родную семью.

***

Пусть семейный быт, уют,
Согревают лаской,
Дети радостно снуют,
Радуя вас сказкой!

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***

В день семьи я поздравить хочу
Всех, кто рядом со мной,
Кто хвалил и понимал,
Я всех вас очень люблю!

***

Пусть всё на лад идёт у вас,
Счастливым будет каждый час.
На небе светит вам звезда
И дети радуют всегда!

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