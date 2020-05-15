Семья – самое главное в жизни любого человека. Именно поэтому еще в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН решила 15 мая отмечать Международный день семьи. Что это за праздник – узнайте в материале.

Человек, создавая семью, переносит в нее ценности, которые ему с детства привили родители. Семья хранит в себе многовековую культуру человечества и важна для общества.

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Чтобы привлечь внимание к проблемам, которые возникают в семье, Генеральная Ассамблея ООН решила создать Международный день семьи и ежегодно отмечать его 15 мая.

В Международный день семьи проводят акции и мероприятия, цель которых – показать важность семьи и привлечь внимание людей к тем проблемам, с которыми в наше время сталкивается семья. Так, каждый год определяется тема. Тема Дня семьи 2018 года звучит так: Семья и инклюзивное общество.

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Поздравления с Международным днем семьи:

***

Желаю вам любви красивой,

Желаю вам семьи счастливой,

Друг другу верность сохраняя,

Живите дружно, бед не зная!

И помните, друзья мои,

Нет ничего важней семьи!

***

В столь нелегкой повседневности

Помогает нам семья.

С Днем семьи, любви и верности

Поздравлять спешу вас я!

Будьте счастливы и радостны

Даже в будний день простой.

Жизнь пусть вас одарит сладостью

И любовью озорной!

***

Когда проблема за плечами,

И грусть так давит сердце вновь,

Когда разбит и весь в печали,

Семья поможет и любовь!

И верность подбодрит тебя,

Уходит грусть, ты посмотри,

Прими же поздравления

С днём верности, семьи, любви!

***

Что такое семья?

Это ты, это я,

Это теплый наш дом –

Много радости в нем.

Это наша любовь,

И скажу тебе вновь,

Что тебя я люблю,

И родную семью.

***

Пусть семейный быт, уют,

Согревают лаской,

Дети радостно снуют,

Радуя вас сказкой!

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***

В день семьи я поздравить хочу

Всех, кто рядом со мной,

Кто хвалил и понимал,

Я всех вас очень люблю!

***

Пусть всё на лад идёт у вас,

Счастливым будет каждый час.

На небе светит вам звезда

И дети радуют всегда!

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