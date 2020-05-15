Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала

15.05.2020

В эту пятницу, 15 мая, выйдет 11 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Главный герой Макс Михайлюк познакомит трех участниц Вику, Дану и Дашу со своими самыми близкими людьми родителями. А пройдет долгожданная встреча в родном городе Холостяка Одессе. 

Всего три девушки получили возможность стать еще ближе к Максу и познакомиться с его близкими. Но прежде чем встретиться с родителями, Холостяк проведет время с каждой участницей в родном городе, пообщавшись тет-а-тет.

«Очень горжусь тем, что я одессит. Обожаю свой город. Куда бы я ни поехал или ни полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой», — поделится главный герой.

Больше по теме: Глазами психолога: Дмитрий Карпачев в онлайн пост-шоу проекта «Холостяк»-10

Во время индивидуальных встреч Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые одесские места, где раньше часто бывал. А после прогулок и душевных разговоров девушки встретятся с родными Холостяка.

Однако помимо мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы обескуражат участниц и даже заставят понервничать! 

«Он задавал вопросы в лоб. И ему нужно было конкретно знать ответы», — скажет после общения с мужчиной одна из участниц.

  • Не смутит ли родных Макса то, что Дана ранее участвовала в другом телевизионном проекте об отношениях?
  •  Кто из девушек переусердствует с самопрезентацией? 
  • И главная интрига — с кем Макс попрощается в шаге от финала?

Смотрите романтическое реалити «Холостяк»-10 в пятницу, 15 мая, в 19:00 на СТБ! А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram. Гостями прямого эфира станут участницы реалити Вика, Даша и Дана.

Video: Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала

Холостяк 10 сезон 11 выпуск удивит знакомством с родителями Макса. Чем запомнится встреча с семьей Макса - смотрите анонс 11 выпуска Холостяк 2020 от 15.05.2020

Video: Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала

Холостяк 10 сезон 11 выпуск удивит знакомством с родителями Макса. Чем запомнится встреча с семьей Макса - смотрите анонс 11 выпуска Холостяк 2020 от 15.05.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить