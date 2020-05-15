Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала
В эту пятницу, 15 мая, выйдет 11 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Главный герой Макс Михайлюк познакомит трех участниц — Вику, Дану и Дашу — со своими самыми близкими людьми — родителями. А пройдет долгожданная встреча в родном городе Холостяка — Одессе.
Всего три девушки получили возможность стать еще ближе к Максу и познакомиться с его близкими. Но прежде чем встретиться с родителями, Холостяк проведет время с каждой участницей в родном городе, пообщавшись тет-а-тет.
«Очень горжусь тем, что я одессит. Обожаю свой город. Куда бы я ни поехал или ни полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой», — поделится главный герой.
Больше по теме: Глазами психолога: Дмитрий Карпачев в онлайн пост-шоу проекта «Холостяк»-10
Во время индивидуальных встреч Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые одесские места, где раньше часто бывал. А после прогулок и душевных разговоров девушки встретятся с родными Холостяка.
Однако помимо мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы обескуражат участниц и даже заставят понервничать!
«Он задавал вопросы в лоб. И ему нужно было конкретно знать ответы», — скажет после общения с мужчиной одна из участниц.
- Не смутит ли родных Макса то, что Дана ранее участвовала в другом телевизионном проекте об отношениях?
- Кто из девушек переусердствует с самопрезентацией?
- И главная интрига — с кем Макс попрощается в шаге от финала?
Смотрите романтическое реалити «Холостяк»-10 в пятницу, 15 мая, в 19:00 на СТБ! А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram. Гостями прямого эфира станут участницы реалити — Вика, Даша и Дана.
Video: Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала
Video: Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ