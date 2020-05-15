В эту пятницу, 15 мая, выйдет 11 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Главный герой Макс Михайлюк познакомит трех участниц — Вику, Дану и Дашу — со своими самыми близкими людьми — родителями. А пройдет долгожданная встреча в родном городе Холостяка — Одессе.

Всего три девушки получили возможность стать еще ближе к Максу и познакомиться с его близкими. Но прежде чем встретиться с родителями, Холостяк проведет время с каждой участницей в родном городе, пообщавшись тет-а-тет.

«Очень горжусь тем, что я одессит. Обожаю свой город. Куда бы я ни поехал или ни полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой», — поделится главный герой.

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Во время индивидуальных встреч Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые одесские места, где раньше часто бывал. А после прогулок и душевных разговоров девушки встретятся с родными Холостяка.

Однако помимо мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы обескуражат участниц и даже заставят понервничать!

«Он задавал вопросы в лоб. И ему нужно было конкретно знать ответы», — скажет после общения с мужчиной одна из участниц.

Не смутит ли родных Макса то, что Дана ранее участвовала в другом телевизионном проекте об отношениях?

Кто из девушек переусердствует с самопрезентацией?

И главная интрига — с кем Макс попрощается в шаге от финала?

Смотрите романтическое реалити «Холостяк»-10 в пятницу, 15 мая, в 19:00 на СТБ! А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram. Гостями прямого эфира станут участницы реалити — Вика, Даша и Дана.



Video: Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала Холостяк 10 сезон 11 выпуск удивит знакомством с родителями Макса. Чем запомнится встреча с семьей Макса - смотрите анонс 11 выпуска Холостяк 2020 от 15.05.2020

Video: Кто станет финалистками проекта «Холостяк»-10, а кто уедет домой в шаге от финала Холостяк 10 сезон 11 выпуск удивит знакомством с родителями Макса. Чем запомнится встреча с семьей Макса - смотрите анонс 11 выпуска Холостяк 2020 от 15.05.2020

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