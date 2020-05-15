Состоялась последняя Церемония роз 10 сезона самого романтического реалити страны — «Холостяк». Главный герой Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил розы двум девушкам, которые уже в следующую пятницу получат возможность стать той самой единственной. Однако в шаге от финала мужчина попрощался с одной участницей. Почему так произошло? Кто покинул проект «Холостяк»-10 в 11 выпуске от 15.05.2020 — читайте в материале.

На 11 неделе состоялось знакомство девушек с самыми близкими и родными Холостяка. Каждая участница понравилась по-своему. Кто-то своей уверенностью, кто-то — успешностью, а кто-то — болтливостью. Посоветовавшись с родителями, Макс принял решение самостоятельно.

На последней Церемонии роз мужчина отметил, что этот выбор дается ему довольно нелегко. И несмотря на симпатию и расположенность к Виктории, Холостяк сообщил, что не готов дать ей розу.

«Ты понравилась моим родителям, и для меня это важно. Я всегда отмечал для себя в тебе твою женскую хитрость, и она казалась милой. Но меня не покидало ощущение, что ты излишне пыталась подчеркнуть свои качества. Ты пытаешься показать лишь положительные стороны, не задумываясь о недостатках. В такие моменты человек перестает самосовершенствоваться. Я ждал, что со временем ты станешь для меня до конца открытой. К сожалению, я не могу дать тебе эту розу», — признался Макс.

Вика болезненно восприняла расставание с Холостяком. Участница отметила, что главный герой ее так и не понял. Она всегда была честна и открыта, а мужчина имеет право на ошибку.

«Не хочу в это верить… Зачем я влюбилась? Я желаю ему только счастья. Пусть найдет свою вторую половинку, но очень жаль, что ею стану не я», — заключила Вика.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ