Гороскоп на май от Хаяла Алекперова
15.05.2020
Что ждет в мае каждого из знаков зодиака? Какие планы строить, а с чем лучше повременить? Подробный гороскоп на май 2020 составил Хаял Алекперов – один из самых известных экстрасенсов и астрологов страны, эксперт проекта Следствие ведут экстрасенсы. Читайте подробный гороскоп на май 2020 для каждого знака зодиака.
Овны
В мае Овнам не придется рассчитывать на помощь со стороны. Скорее даже наоборот – советы окружающих людей могут оказаться бесполезными и некомпетентными. Совет звезд: по возможности справиться с поставленными задачами самостоятельно и чаще прислушиваться к своей интуиции – она вас не подведет.
Тельцы
В этот период Тельцы могут расстраиваться из-за того, что события развиваются не по плану, раз за разом заставляя представителей знака подстраиваться под другие обстоятельства. Но постарайтесь набраться терпения – скорее всего, сложившаяся ситуация будет выгодной для вас.
Близнецы
Последний месяц весны для Близнецов – прекрасное время, чтобы разобраться в себе. В этот период представители знака смогут на многие вещи посмотреть под. другим углом, найдя положительные стороны там, где раньше видели только негатив.
Раки
В этот период Ракам будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Представители знака смогут уладить финансовые трудности, вроде долгов или кредитов. Но в коне месяца постарайтесь обратить внимание на свое здоровье – возможно обострение хронических заболеваний.
Львы
Май для Львов – удачное время, чтобы подумать о дальнейших планах. Сейчас представители знака смогут не только наметить себе смелые цели, но и продумать четкий сценарий их достижения.
Девы
В мае Девы могут добиться немалых успехов в творческой деятельности. Вдохновение порадует представителей знака частыми визитами. В конце месяца постарайтесь больше внимания уделить своей семье – близкие будут нуждаться в вашем совете.
Весы
В этот период эмоции могут бить через край. Но как бы ни хотелось Весам ввязаться в словесную перепалку, звезды настоятельно советуют этого не делать. Так как есть большая вероятность надолго испортить отношения с близкими людьми.
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Скорпионы
В мае звезды советуют Скорпионам быть максимально бдительными и внимательными. Старайтесь тщательнее следить за своими вещами – есть риск их потерять. В конце месяца звезды сулят нежданную прибыль – возможно, вы получите дивиденды за былые старания.
Стрельцы
Последний месяц весны предоставит Стрельцам немало возможностей убедиться, что их успех зависит только от веры в собственные силы. Звезды советуют мыслить оптимистично. Так как многое из того, о чем вы думаете и мечтаете, может осуществиться.
Козероги
В этот период Козероги вряд ли смогут достичь новых высот. Но это – не повод расстраиваться. Используйте шанс, чтобы поработать над собой и самосовершенствоваться. В середине мая старайтесь избегать конфликтов с домочадцами. Ссоры, начало которым положено в этом месяце, могут затянуться надолго.
Водолеи
В мае Водолеям предстоит принятие серьезных решений. И здесь представители знака могут наломать немало дров. А потому звезды советуют поубавить присущее вам легкомыслие и более вдумчиво воспринимать поступающую информацию. Нелишним будет также обратиться за советом к близким людям.
Рыбы
Начало месяца порадует Рыб приятными новостями, которые, скорее всего, будут связанны с личной сферой. В конце месяца звезды советуют внимательнее следить за своим рационом. Есть большая вероятность проблем с пищеварением.
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