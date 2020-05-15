Гороскоп на 16 мая 2020 года подскажет всем знакам зодиака, как правильно провести выходные. Кому стоит уже начать готовиться к понедельнику? Представителям каких знаков нужно пересмотреть свой рацион и уберечься от отравления? Подробный астрологический прогноз на 16 мая 2020 года от экстрасенсов СТБ — в материале.

Овен

Стойте на своем! Если уже решили что-то делать по-своему, то не меняйте направление на половине пути.

Телец

Ваш успех зависит от умения держать ситуацию под контролем. Если вы чувствуете, что способны самостоятельно решить любую проблему, то не просите о помощи и делайте задуманное. Звезды сулят хороший результат.

Близнецы

Сегодня к Близнецам придет внезапное озарение. Благодаря правильным мыслям выстроенный в голове план обречен на успех. Вдохновение может уйти, поэтому нужно извлечь из него максимум пользы.

Рак

Если Раки будут и дальше так халатно относиться к своим обязанностям по работе, то рискуют остаться ни с чем. Это касается и домашнего быта. Если вы забросили все дела, то близкие и вторая половина скоро заметят эту неприятную неопрятность.

Лев

Вы заподозрили своего близкого человека в обмане. Поговорите об этом с ним, а не с друзьями за спиной. Не выдумывайте то, чего нет на самом деле.

Дева

Внимательно отнеситесь к вашему питанию. Ваш организм нуждается в новом и правильном рационе. Добавьте полноценный завтрак и уберите из ужина тяжелые углеводы и вредные жиры.

Весы

В семье может возникнуть мелкий конфликт. И вы окажетесь между двух позиций. Сохраняйте нейтралитет. Мелкий конфликт не должен затягиваться в такой крепкой семье.

Скорпион

Продолжайте контролировать свои эмоции. Да, вас многое не устраивает. Но достаточно один раз сделать замечание, а дальше наблюдать. Если продолжите возмущаться, то будете только раздражать оппонента.

Стрелец

Прошло много времени с момента конфликта. Пора отпустить обиду. Люди не виноваты, что не соответствуют идеалам Стрельцов.

Козерог

Удача сегодня на стороне Козерогов. Старайтесь провести субботу более продуктивно, нежели проспать до обеда. Утром можно проверить старые дела, которые откладывали на время карантина.

Водолей

Не молчите, если недовольство переполняет вас. Научитесь высказывать сразу все то, что вас не устраивает. Тогда впредь не будет конфликтов и резких ссор.

Рыбы

Сегодня вечер пройдет прекрасно в компании близкого человека. Позвольте ему позаботиться о вас!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ