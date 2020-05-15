Состоялась последняя Церемония роз 10 сезона проекта «Холостяк»! Главный герой познакомил всех участниц со своими близкими, после чего выбрал двоих девушек, которые и стали финалистками. Кто уже в следующую пятницу отправится на последнее свидание этого сезона? А кто получит заветное кольцо от Макса Михайлюка — узнайте в материале.

Первой на Церемонии розу получила Даша. Мужчина не стал долго испытывать участницу и поблагодарил ее за прекрасное знакомство с близкими: «Мне бы очень хотелось научить тебя быть в гармонии с собой. Эта роза твоя».

После Макс пригласил на личное общение Дану, во время которого поинтересовался о ее прагматичности: «Я заметил, что с родителями ты была сдержаннее. Меня смущает, что опыт участия в других реалити научил тебя продумывать свои действия и шаги. Ты очень грамотная девушка, чему подтверждение — твои бизнес-идеи. Но надеюсь, что я не очередной проект».

Девушка отметила, любовь — это не бизнес, поэтому контролировать и планировать чувства невозможно. Вернувшись на Церемонию, Макс вручил Дане розу.

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«Мы с Дашей в финале. Думаю, что Макс почувствует, что я искренняя с ним, и сделает правильный выбор», — прокомментировала Дана. «Сказать, что я в шоке, — это ничего не сказать. Я не вижу Макса с Даной вместе. Да и в целом никого с Максом, кроме себя, не вижу», — отметила Даша.

Уже в 12 выпуске состоится самое главное событие весны 2020 — Макс Михайлюк вручит кольцо одной из финалисток! Не пропустите 22 мая финал романтического реалити «Холостяк»-10 на СТБ!

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