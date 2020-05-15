Финансовый гороскоп на май 2020 от Рубины Цыбульской
15.05.2020
Финансовый гороскоп на май 2020 года поможет каждому знаку зодиака правильно распорядиться своими деньгами. Более того, рекомендации эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубины Цыбульской помогут получить прибыль в мае 2020 года. Главное — следовать указанным правилам. Финансовый гороскоп на последний месяц весны читайте в материале.
Овен
Май для овнов окажется еще тем испытанием воли. Казалось бы, только засеребрились в руках монеты, как вдруг расстворились, словно мираж. Не впадайте в уныние и не спешите радоваться долгожданной прибыли.
Телец
Тельцам предстоит разобраться с долгами, скопившимися в апреля, однако намеченный вами план никто не сможет сорвать. Даже близкие, отвлекающие вас “по пустякам”.
Близнецы
Недоверие со стороны коллег как лавина обрушится вдруг на вас в мае. Впрочем, если причин для этого нет, значит потенциальная черная полоса останется неприятным пятном, за которым последует радужное прояснение в виде новых контрактов и предложений.
Рак
Удача вас сопровождает даже тогда, когда вы начинаете переживать за будущее. Не стоит себя накручивать. Вы точно не останетесь без средств к существованию.
Лев
Не забывайте, что не только вам тяжело! Когда вы кричите на окружающих или проявляете агрессию иного рода, в итоге это отражается на ваших делах. От негатива по отношению к людям никогда не прибавлялось в карманах, зато от выдержанности и уверенности в себе – да!
Дева
Возможно кто-то и обнаружит вашу хитрость, но вам-то что? Никому плохого вв не сделали! Главное сами не копайтесь в чужих карманах, тогда и ваш хлеб останется при вас!
Весы
Кому как, а для вас работа по-прежнему остается работой. Даже дома вы находите чем заняться. От того и высшие силы не оставляют вас без помощи. То с одной, то с другой стороны появляется возможность заработать.
Скорпион
Вы в почете у начальства. Вы видите, как несправедливо поступают с коллегами, но вас это не касается – вас ценят. И это, конечно, помогает не потерять заработок!
Стрелец
“Время есть, а денег – нет, и в гости не к кому пойти” – так пелось в одной песне и это про вас в мае. Не унывайте! Поставьте для себя цели духовного развития и потратьте время с пользой.
Козерог
Нужно ценить то, что имеете. Амбиции и энергия – это, конечно, хорошо, но не гневите Бога неблагодарностью. Завершайте свои дела, требующие трат, вы – справитесь. (При должном отношении)
Водолей
В мае вы ступите на очередную ступень к своей цели – большому приобретению. Ничто вас не остановит. Идите вперед и знайте, нервные клетки все ж таки восстанавливаются! Ваша уверенность вселится и в близких, которые вас неосознанно пытаются остановить.
Рыбы
В мае вам придется быть дальновиднее: не тратиться на ненужное, или даже прижаться с нужным. Экономия – это тоже искусство! Пусть дополнительных доходов и не предвидется, но вы справитесь!
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