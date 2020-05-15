Финансовый гороскоп на май 2020 года поможет каждому знаку зодиака правильно распорядиться своими деньгами. Более того, рекомендации эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубины Цыбульской помогут получить прибыль в мае 2020 года. Главное — следовать указанным правилам. Финансовый гороскоп на последний месяц весны читайте в материале.

Овен

Май для овнов окажется еще тем испытанием воли. Казалось бы, только засеребрились в руках монеты, как вдруг расстворились, словно мираж. Не впадайте в уныние и не спешите радоваться долгожданной прибыли.

Телец

Тельцам предстоит разобраться с долгами, скопившимися в апреля, однако намеченный вами план никто не сможет сорвать. Даже близкие, отвлекающие вас “по пустякам”.

Близнецы

Недоверие со стороны коллег как лавина обрушится вдруг на вас в мае. Впрочем, если причин для этого нет, значит потенциальная черная полоса останется неприятным пятном, за которым последует радужное прояснение в виде новых контрактов и предложений.

Рак

Удача вас сопровождает даже тогда, когда вы начинаете переживать за будущее. Не стоит себя накручивать. Вы точно не останетесь без средств к существованию.

Лев

Не забывайте, что не только вам тяжело! Когда вы кричите на окружающих или проявляете агрессию иного рода, в итоге это отражается на ваших делах. От негатива по отношению к людям никогда не прибавлялось в карманах, зато от выдержанности и уверенности в себе – да!

Дева

Возможно кто-то и обнаружит вашу хитрость, но вам-то что? Никому плохого вв не сделали! Главное сами не копайтесь в чужих карманах, тогда и ваш хлеб останется при вас!

Весы

Кому как, а для вас работа по-прежнему остается работой. Даже дома вы находите чем заняться. От того и высшие силы не оставляют вас без помощи. То с одной, то с другой стороны появляется возможность заработать.

Скорпион

Вы в почете у начальства. Вы видите, как несправедливо поступают с коллегами, но вас это не касается – вас ценят. И это, конечно, помогает не потерять заработок!

Стрелец

“Время есть, а денег – нет, и в гости не к кому пойти” – так пелось в одной песне и это про вас в мае. Не унывайте! Поставьте для себя цели духовного развития и потратьте время с пользой.

Козерог

Нужно ценить то, что имеете. Амбиции и энергия – это, конечно, хорошо, но не гневите Бога неблагодарностью. Завершайте свои дела, требующие трат, вы – справитесь. (При должном отношении)

Водолей

В мае вы ступите на очередную ступень к своей цели – большому приобретению. Ничто вас не остановит. Идите вперед и знайте, нервные клетки все ж таки восстанавливаются! Ваша уверенность вселится и в близких, которые вас неосознанно пытаются остановить.

Рыбы

В мае вам придется быть дальновиднее: не тратиться на ненужное, или даже прижаться с нужным. Экономия – это тоже искусство! Пусть дополнительных доходов и не предвидется, но вы справитесь!

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