Первый и второй полуфиналы Евровидения-2020 уже состоялись! А сегодня, 16 мая, смотрите онлайн финал международного песенного конкурса, транслировать который будет stb.ua. Смотрите онлайн-трансляцию финала Евровидения-2020 прямо сейчас!

Уже известно, что финальное шоу Евровидения-2020 продлится около двух часов. Концерт под названием Eurovision: Europe Shine A Light состоится в субботу, 16 мая, в 22:00. Шоу в прямом эфире можно будет увидеть по ТВ и в сети.

Мероприятие объединит всех музыкантов, которые должны были отправиться в Роттердам. К концерту присоединятся и участники прошлых лет. Также зрителям покажут онлайн-интервью с конкурсантами и домашние концерты. Музыкальное мероприятие пройдет в неконкурентном формате.

Онлайн-концерт Евровидения-2020 покажут в 46 странах. В Украине его будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Перший.

Ведущими шоу станут заявленные ранее нидерландские артисты: певица Эдсилия Ромбли, участвовавшая в Евровидении в 1998 и 2007 годах, актриса Шанталь Янзен и певец, актер и шоумен Ян Смит.

Представитель Украины — группа Go_A — исполнит конкурсную песню “Соловей”, а также хит “Love Shine а Light” рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

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