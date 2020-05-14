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Участник от Молдовы на Евровидении-2020

14.05.2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Молдову представит Наталья Гордиенко с песней «Prison», которая переводится как «Тюрьма». Подробности – далее в материале! 

На Евровидении-2020 Молдову будет представлять Наталья Гордиенко. Певица выиграла Нацотбор, поэтому была приглашена представлять страну на конкурсе. Она исполнит песню «Prison» на онлайн-концерте 16 мая.

С 2005 года Наталья является солисткой группы Millennium. В том же году они заняли третье место в национальном отборе Молдовы на конкурс песни Евровидение. Год спустя Наталья снова участвовала в конкурсе. Вместе с Arsenium она спела песню «Loca», и они заняли 20 место в финале.

Известно, что 20 участников приняли участие в финале «O Melodie Pentru Europa» –  национальном отборе Молдовы на Евровидение. В этом списке – несколько известных лиц, знакомых фанатам Евровидения.

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