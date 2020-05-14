Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Участник от Хорватии на Евровидении-2020

14.05.2020

16 мая на онлайн-концерте Евровидения-2020 Хорватию представит Дамир Кеджо с песней «Divlji Vjetre». Подробности – далее в материале! 

Оставив позади 15 других участников, Дамир Кеджо выиграл национальный отбор Хорватии «Дора-2020».

Дамир споет песню «Divlji Vjetre» на онлайн-концерте Евровидения-2020 16 мая.

Дамир Кеджо – хорватский певец, победитель конкурса молодых исполнителей Новая волна в 2015 году.

Больше по теме: Участник от Молдовы на Евровидении-2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить